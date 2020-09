Huawei Mate 40 : le smartphone sera bientôt lancé malgré les sanctions américaines

Huawei tient ses fans en haleine sur twitter : la marque annonce l'arrivée imminente de la prochaine génération Huawei Mate – autrement dit du Mate 40. Même si des zones d'ombre persistent autour de l'approvisionnement du constructeur, fortement impacté par les nouvelles sanctions américaines.

Vous l'avez sans doute relevé : contrairement à son habitude à cette période de l'année, Huawei refuse d'évoquer son prochain chipset mobile. Développé depuis 2019, Kirin 1000 doit être le premier SoC de la marque à être gravé en 5 nm – grâce à l'expertise du fondeur TSMC. Or, le problème, c'est que TSMC a justement produit ce qu'il a pu avant que le couperet ne tombe : de nouvelles sanctions interdisent en effet depuis mardi 15 septembre, TSMC de fournir Huawei en puces.

Huawei confirme le lancement des Mate 40 hors de Chine, même si ça ne veut pas dire “partout”

Du coup, on s'attend à ce que Huawei ne puisse produire qu'un nombre limité de Mate 40 – tout du moins si tous les modèles de la gamme Mate 40 embarquent bien une puce Kirin 1000. Qui pourrait arriver dans une sélection limitée de marchés internationaux, et pas avant 2021 en Europe. Dans un autre scénario, on pouvait craindre que Huawei ne lance le Mate 40 qu'en Chine, faute de pouvoir produire suffisamment d'unités. Or, un post sur le compte twitter de Huawei Mobile UK semble là pour nous rassurer – tout du moins en partie.

On peut en effet lire “on a de bonnes nouvelles… la prochaine génération #HuaweiMate arrive bientôt. Restez connecté”. Le billet est accompagné d'une vidéo dans laquelle Richard Yu en personne confirme que le Mate 40 arrive “bientôt”. De quoi espérer un lancement avant la fin de l'année ? Si le smartphone n'arrivait pas à minima en Grande-Bretagne, pourquoi en parler ? On notera néanmoins que le billet est une communication isolée. Le compte français du groupe, par exemple, n'en fait pas mention.

Selon les dernières rumeurs, le Mate 40 sera décliné en deux versions. La Mate 40 de base propose un écran 6,4″ tandis que le modèle Pro embarque un écran 6,7″ un peu plus grand. Seul le modèle le plus cher serait proposé en France. A priori on parle de dalles AMOLED avec un double poinçon pour le capteur selfie. Côté photo, les nouveaux smartphones devraient embarquer un quadruple capteur photo dont un capteur 108 Mpx. Quand bien même les appareils seraient disponibles en France, ils y seront vendus sans les indispensables applications de la suite Google.