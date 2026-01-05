Huawei démarre l’année en force : baisse de prix sur les Watch Fit 4 et Watch Fit 4 Pro, avec des cadeaux en bonus

Huawei lance une promotion intéressante sur deux de ses montres connectées les plus populaires : la Watch Fit 4 et la Watch Fit 4 Pro. En ce moment, elles bénéficient d’une réduction allant jusqu’à 32% sur le site officiel de la marque. Huawei vous offre en plus une série de cadeaux d’une valeur de près de 100 €.

La Huawei Watch Fit 4 Pro, la version la plus avancée, est actuellement à 189,99 € au lieu de 279,99 €. La marque propose une remise de 90 €, soit 32% de réduction sur la montre connectée haut de gamme. La Watch Fit 4 standard, moins chère, est également en promotion à 129,99 € au lieu de 169,99 €, ce qui constitue un très bon prix.

Huawei Watch Fit 4 Series : une offre alléchante pour démarrer l’année de bon pied

En plus des réductions de prix sur les deux montres connectées, Huawei vous offre pas moins de trois cadeaux pour l’achat d’une Watch Fit 4 ou d’une Watch Fit 4 Pro. Dans les deux cas, les écouteurs Freebuds SE 2 d’une valeur de 25 € sont offerts, ainsi qu’un second bracelet Watch Fit.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’extension de garantie de 12 mois, normalement facturée 28 €, est également offerte. Mais ce n’est pas tout : en ajoutant d’autres produits phares de Huawei au panier, vous profitez d’une réduction exceptionnelle sur ces derniers. La balance connectée Scale 3 passe par exemple à 19,99 € au lieu de 49,99 €. Le bracelet connecté Huawei band 10 quant à lui vous reviendra à 29,99 € au lieu de 49,99 €.

Quels sont les atouts des Huawei Watch Fit 4 et 4 Pro ?

Elles séduisent avant tout par leur rapport qualité-prix. Pour les caractéristiques qu’elles offrent, les Watch Fit 4 et 4 Pro sont proposés à des tarifs très compétitifs. La version Pro bénéficie d’une construction en aluminium et en titane ultra résistants. Son écran de 1,82 pouce quant à lui est protégé par du verre saphir, lui aussi reconnu pour sa solidité.

L’écran, de type AMOLED, offre une excellente qualité d’affichage même en plein soleil. Sa luminosité maximale est de 3000 nits. L’autonomie quant à elle est d’environ 10 jours en usage classique, mais elle peut descendre jusqu’à 4 jours avec le mode Always-On (écran allumé en permanence).

Pour ce qui est des fonctionnalités, la Huawei Watch Fit 4 Pro est compatible avec plus de 100 modes de suivi sportif, y compris la plongée (40m) et le Golf. Le suivi santé est également très complet, avec notamment le cardio, le taux d’oxygénation du sang (SpO2), le suivi de sommeil, ou encore la rigidité artérielle.

La Huawei Watch Fit 4 en ce qui la concerne affiche un design similaire, mais avec un boîtier en aluminium et un écran en verre trempé dont la luminosité monte jusqu’à 2000 nits, ce qui reste toujours exceptionnel. Elle bénéficie des mêmes modes de suivi santé, avec l’ECG et la rigidité artérielle en moins.