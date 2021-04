House of the Dragon : le préquel de Game of Thrones entre en production, diffusion en 2022

Un an et demi après son annonce, House of Dragons démarre officiellement sa production. Le compte Twitter du prequel de Game of Thrones a partagé des photos du casting déjà dévoilé en pleine réunion de lecture du script. La diffusion est prévue pour 2022, sans plus de détails.

HBO n’en a clairement pas fini avec Game of Thrones. La franchise qui a fait les belles de la télévision durant la dernière dernière s’apprête à faire son grand retour, sous la forme d’un premier spin-off : House of Dragons. Annoncé il y a un an et demi, ce projet de prequel a discrètement avancé, en définissant notamment le casting. La préproduction est désormais terminée, place à la production.

Le compte Twitter de House of Dragons a partagé les photos la première lecture du script par les acteurs, en accompagnant le tout du message en indiquant la série est « officiellement en production ». La diffusion, quant à elle, est prévue pour 2022. Pas de mois précis à l’horizon mais, le tournage n’ayant visiblement pas encore commencé, il faudra probablement tabler sur la dernière partie de l’année.

House of Dragons arrivera sur nos écrans en 2022

Pour rappel, la série dépeint les événements de la guerre civile ayant mené à la fin de la Maison Targaryen, dont Daenerys est la dernière représentante à la fin de Game of Thrones. Celle-ci a lieu 300 ans avant que Ned Stark soit nommé Main du Roi. À cette époque, les Targaryen règnent fermement sur le Trône de Fer, jusqu’à ce que le roi Viserys nomme sa fille Rhaenyra à sa succession. Pendant ce temps, son conseiller Ser Crisont Cole convainc Ageon, fils de Viserys, qu’il est le véritable héritier du trône.

En plus d’une guerre entre les Targaryen, c’est toutes les maisons de Westeros qui se joindront au conflit appelé la Danse des Dragons. La série promet donc d’être aussi épique que sa prédécesseure. L’avenir nous dira si elle parviendra à générer le même engouement que cette dernière — et si elle connaîtra une fin aussi controversée.