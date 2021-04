Spotify augmente encore le prix de ses abonnements

Spotify vient d'annoncer une nouvelle augmentation du prix de ses abonnements, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. En Europe, le service de streaming musical revoit à la hausse le tarif de toutes ses offres. Le forfait familial grimpe même de plusieurs euros pour les abonnés européens.

Spotify augmente les prix de ses offres en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sur le marché américain, le numéro 1 du streaming musical se contente d'augmenter le prix de l'offre Premium Spotify Famille, qui passe de 14,99 $ à 15,99 $. Pour l'heure, le coût des autres forfaits reste inchangé.

En Europe et au Royaume-Uni, la quasi totalité des offres sont concernées. La nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur dès le 30 avril 2021. Pour faire passer la pilule, Spotify facturera ses abonnés aux anciens tarifs jusqu'au mois de juin.

Voici la nouvelle grille tarifaire de Spotify en Europe

L'offre destinée aux familles est celle qui subit la plus forte augmentation tarifaire. Désormais, les abonnés devront débourser 3 euros supplémentaires tous les mois. Seul le forfait standard est proposé au même prix qu'auparavant.

Étudiant : 5,99 euros par mois, au lieu de 4,99 euros par mois

5,99 euros par mois, au lieu de 4,99 euros par mois Standard : 9,99 euros par mois, le prix ne change pas

9,99 euros par mois, le prix ne change pas Duo : 12,99 euros par mois, au lieu de 11,99 euros par mois

12,99 euros par mois, au lieu de 11,99 euros par mois Famille : 17,99 euros par mois, au lieu de 15,99 euros par mois

Notez que les tarifs annoncés concernent l'Europe. Néanmoins, il est possible que les changements de prix diffèrent d'un pays à l'autre. Le site français de Spotify a déjà relevé le prix de l'offre Duo. Mais, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le prix des autres forfaits est encore inchangé. En France, Spotify avait déjà revu ses prix à la hausse en février. Le prix demandé pour l'abonnement Famille était passé de 14,99 €/mois à 15,99 €/mois.

“Nous offrons une variété de plans d'abonnement adaptés aux besoins de nos utilisateurs, et nous mettons occasionnellement à jour nos prix pour refléter les facteurs macroéconomiques locaux et répondre aux demandes du marché tout en offrant un service inégalé” fait valoir un porte-parole de Spotify interrogé par The Verge.

Cette hausse des prix intervient alors que le service suédois s'attend à une baisse de croissance de son parc d'abonnés payants dans les mois à venir. Spotify s'attend à recruter 17 à 29 millions d'abonnés supplémentaires en 2021, contre 31 millions en 2020 grâce à la pandémie. La nouvelle grille tarifaire devrait permettre au service de maximiser ces profits en dépit de cette perte de vitesse.

Source : The Verge