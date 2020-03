Horizon Zero Dawn sortira sur Steam en version complète sur PC durant l’été 2020

Excellente exclusivité de la PlayStation 4, Horizon Zero Dawn sortira enfin du giron de Sony pour s’aventurer sur les terres inconnues de Steam. Son arrivée sur les étals virtuels de la boutique de Valve est attendue cet été. Et une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, il sera proposé en version complète, avec Frozen Wilds.

Horizon Zero Dawn, sorti en 2017 sur PlayStation 4, est une exclusivité de Sony Interactive. Et pour cause, le studio qui l’a développé, Guerilla Games (à qui nous devons la licence Killzone), fait partie de « Sony Worldwide Studios », le réseau de studios de développement appartenant à la firme japonaise. Un groupe dans lequel vous retrouvez aussi Sucker Punch, Insomniac Games, Naughty Dog, Polyphony Digital, ou encore encore Media Molecule.

Lire aussi : Half Life Alyx débarque sur Steam le 23 mars 2020



Mais Horizon Zero Dawn ouvrira peut-être la voie à une nouvelle étape dans la vie du catalogue des exclusivités de la PlayStation. En effet, il sera le premier du catalogue d’exclusivités PS4 à débarquer sur PC, via la boutique dématérialisée Steam. L’information a été confirmée par Hermen Hulst, nouveau patron de Sony Worldwide Studios et ancien directeur du studio Guerilla Games. Ce dernier a accordé une interview au blog officiel PlayStation où il évoque sa stratégie.

Et en version complète, s’il vous plait !

S’il laisse son ancien studio le soin de communiquer les détails de cette annonce, il explique que le jeu sera proposé en version complète, c’est à dire accompagné de son DLC Frozen Wilds. La sortie du jeu sur Steam est prévue dans le courant de l’été. Reste encore à savoir quel sera son prix. Mais compte tenu de son statut de production AAA, il ne sera logiquement pas donné. Rappelons que la sortie d’Horizon sur PC avait fait l’objet d’une fuite cet hiver.

Lire aussi : Steam : Electronic Arts revient sur la plateforme après 8 ans d’absence !

Si Horizon ouvre la voie au catalogue exclusif de Sony sur PC, le nouveau patron des studios internes de Sony ajoute deux informations importantes. D’abord, tous les titres exclusifs de la PlayStation n’iront pas sur PC. Il n’y a aujourd’hui officiellement aucun autre jeu prévu pour Steam dans un proche avenir. Et les équipes de Sony travaillent exclusivement pour les PlayStation (actuelles et futures). Deuxième information, la sortie d’Horizon sur Steam est certes une expérimentation, mais aussi un coup marketing. Le patron des studios de Sony espère, avec ce lancement, promouvoir le catalogue exclusif de Sony auprès des joueurs PC et amener ceux qui n’ont pas encore de PlayStation à en acquérir une prochainement. Avec la PS5 en ligne de mire, bien évidemment.

Source : Blog PlayStation