Horizon Call of the Mountain : Sony dévoile le nouveau volet de la franchise en exclusivité sur le PS VR2

La saga Horizon va prochainement accueillir un troisième jeu : Call of the Mountain. Il s’agit d’un spin-off exclusivement dédié au PS VR2. Nous avons pu découvrir une première vidéo de gameplay impressionnante lors du State of Play. Le studio Gerrilla a aussi dévoilé un patch majeur pour Horizon Forbidden West.

Lors du State of Play de cette nuit, Sony a annoncé un nouveau jeu dans l’univers d’Horizon. Il ne s’agit pas d’un troisième volet, mais d’un spin-off dédié au PS VR2. Il se nomme Call of the Mountain.

Call of the Mountain sera un jeu VR, donc à la première personne. Le joueur y incarnera Ryas, un prisonnier en quête de rédemption. Il devra entamer un grand voyage durant lequel ses compétences en escalade et en combat seront mises à rude épreuve.

Horizon Call of the Mountain va sortir sur PS VR2

La bande-annonce dévoilée par le studio Gerrilla nous montre un jeu impressionnant techniquement. Le joueur sera littéralement immergé dans ce monde post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. De plus, l’aspect VR semble complètement changer la donne, que ce soit au niveau de la découverte des environnements… ou des combats contre les ennemis gigantesques.

Pour le moment, Call of the Mountain n’a pas de date de sortie. Il devrait arriver en même temps que le PS VR2. Un gros jeu de lancement pour aider Sony à écouler la nouvelle version de son casque de réalité virtuelle. Nous ne devrions pas pouvoir y jouer avant 2023.

Guerrilla a aussi profité du State of Play pour annoncer l’arrivée d’un patch majeur sur Horizon Forbidden West, lui déjà sorti depuis quelques mois. Les joueurs peuvent désormais bénéficier d’un mode New Game +, d’un mode Performance plus beau pour PS5 et PS4 Pro, d’un outil de transmog (pour changer l’apparence de son équipement) et de la possibilité de réinitialiser les compétences. Ce patch est d’ores et déjà disponible au téléchargement.

Le State of Play de Sony a aussi été l’occasion pour le constructeur de donner des nouvelles de Final Fantasy 16, mais aussi d’annoncer l’arrivée prochaine de Marvel’s Spider-Man sur PC ou encore de Resident Evil 4 Remake