Suite à l’annonce du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, une première marque annonce lancer très prochainement un smartphone avec le composant. Il s’agit de Realme. Et le smartphone en question s’appelle le GT 8 Pro. Et nous savons même quand il arrivera en France.

Ce soir a eu lieu la conférence plénière du Snapdragon Summit, événement annuel durant lequel Qualcomm dévoile ses nouvelles technologies. Cette année, deux innovations se partageaient la scène : le Snapdragon X2 Elite Extreme, nouveau SoC haut de gamme pour les PC sous Windows ARM ; et le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le composant qui animera la majorité des smartphones premium qui sortiront entre octobre 2025 et aout 2026.

Dès lors, comme chaque année, c’est depuis un peu la course à l’échalote chez les constructeurs de smartphones. Toutes les marques, notamment chinoises, veulent démontrer qu’elles sont les plus rapides à intégrer le SoC dans leurs prochains porte-étendards. Et cette année, la palme revient à Realme qui annonce l’arrivée de son flagship, lequel sera évidemment équipé de la puce de Qualcomm.

Voici le premier smartphone équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ce flagship, c’est le Realme GT 8 Pro, successeur des Realme GT 7 Pro qui avait été annoncé pendant le Snapdragon Summit 2024. Nous ne savons pas encore grand-chose sur ce téléphone malgré cette annonce. La marque chinoise n’a révélé que trois détails de sa fiche technique : le SoC bien évidemment, le coprocesseur AI Hyper Vision+ et la nouvelle version de la Game Boost, numérotée ici 3.0.

AI Hyper Vision+ est un coprocesseur développé par Realme et dédié à l’affichage. Son but est d’améliorer le rendu non seulement en jeu, mais aussi en vidéo. Amélioration des détails, augmentation du framerate, upscaling, cette puce est faite pour rendre les contenus plus beau et plus fluide. Game Boost est une boite à outils logiciels qui optimise la plate-forme pour stabiliser les performances en jeu. La nouvelle version apporte essentiellement une gestion plus poussée de l’énergie.

Hormis ces détails, Realme confirme que le téléphone sera entièrement dévoilé (et disponible) avant fin 2025, même en Europe. Reste à savoir si Realme attendra le Single Day ou non. À titre de comparaison, le Realme GT 7 Pro a été officialisé début novembre 2024, moins de deux semaines après le Snapdragon Summit. Il est évident que toutes les autres marques auront aussi des annonces à faire. Rappelons que Qualcomm a publié une liste d’une douzaine de marques ayant déjà signé des commandes de Snapdragon 8 Elite Gen 5.