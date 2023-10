Abonnement Canal Plus : l’offre 100% Canal+ avec Apple TV+ est à moitié prix

Une vente flash est organisée par la boutique officielle Canal Plus pendant quatre jours. Cette vente flash permet d'avoir essentiellement dix chaînes Canal+ et le service Apple TV+ pour moins de 16 euros par mois.

Vous avez jusqu'à ce lundi 23 octobre 2023 inclus pour profiter d'un tarif préférentiel sur l'abonnement 100% Canal. À l'occasion d'une vente flash, vous pouvez vous abonner à dix chaînes TV du groupe Canal et à la plateforme Apple TV+ pour 15,99 euros par mois, avec un engagement d'une durée de deux ans. Au-delà de la période de 24 mois, le prix mensuel sera de 32,99 euros (sauf si vous résiliez).

Que contient l'abonnement “vente flash 100% Canal+” ?

Cette offre est valable pour deux utilisateurs simultanés et l'option TV+ comportant plus de 50 chaînes est offerte pendant deux mois (puis à 10 euros par mois, résiliable mensuellement). Pour information, les dix chaînes du groupe Canal liées à la vente flash sont :

Canal+

Canal+ Cinéma(s)

Canal+ Box-office

Canal+ Sport

Canal+ Foot

Canal+ Sport 360

Canal+ Grand Écran

Canal+ Séries

Canal+ Docs

Canal+ Kids

Avec l'offre 100% Canal, vous pouvez retrouver des longs-métrages diffusés six mois après leur sortie en salle, des films cultes, des séries Création Originale et internationales exclusives, des documentaires, des programmes jeunesse et les contenus Apple TV+.

Pour les fans de sports, ces derniers pourront voir notamment le prochain choc entre le PSG et le Milan AC en Ligue des Champions, deux matchs de Ligue 1 Uber Eats par journée, les plus belles affiches de la Premier League anglaise, les rencontres du Top 14 de rugby, la Formule 1 ou bien encore la Moto GP.

Aussi, l'abonnement “vente flash 100% Canal+” est accessible sur smartphone, tablette, ordinateur, Smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV stick, consoles, Chromecast et AirPlay.

Enfin, il faut savoir qu'il est possible de modifier la composition de l'offre en supprimant Canal+ à la demande et Apple TV+. En faisant cette action, l'abonnement passera à 13,99 euros par mois.