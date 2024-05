Les Honor 200 et 200 Pro sont officiels, grosse batterie et recharge 100 W au menu

Les Honor 200 et 200 Pro ont été présentés officiellement. Comme souvent avec la marque, la relation entre caractéristiques techniques et prix est des plus alléchantes.

Honor a lancé ses nouveaux smartphones Honor 200 et 200 Pro en Chine. Nous connaissons donc désormais les fiches techniques de ces deux appareils attendus très prochainement en France, où le Honor 200 Lite est déjà disponible. Les Honor 200 et 200 Pro partagent la même batterie de 5 200 mAh, laissant envisager une excellente autonomie. Ils offrent également tous deux une recharge filaire ultra rapide atteignant jusqu'à 100 W. La recharge sans fil n'est incluse que sur le modèle Pro, jusqu'à 66 W.

On retrouve un écran OLED de 6,7 pouces avec définition Full HD+ et fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur les deux modèles. Le Honor 200 loge une caméra frontale de 50 MP dans un poinçon axial discret, quand le Honor 200 Pro compose avec une pilule plus large, qui dissimule deux optiques. Au dos, le même bloc photo, saillant et en forme d'ovale, trône dans le coin supérieur gauche.

Un rapport qualité-prix attractif

La partie photo, justement, se compose d'un téléobjectif IMX856 de 50 MP avec zoom optique 2,5x, ouverture f/2,4 et stabilisation optique de l'image, ainsi que d'un ultra grand-angle de 12 MP doté d'un mode macro sur les deux terminaux. Le capteur principal du Honor 200 Pro est un Omnivision OV50H personnalisé par Honor, qui ressemble beaucoup au grand-angle du Magic6 Pro : définition 50 MP, taille du capteur de 1/1.3″, pixels de 1,2 µm, ouverture f/1,9 et stabilisation optique de l'image. Le Honor 200 se contente d'un capteur IMX906 de 50 MP, 1/1.56”, f/1,95 et stabilisation optique de l'image. Un mode portrait basé sur l'IA en partenariat avec Harcourt est mis en avant par la marque.

Le Honor 200 Pro est propulsé par une puce Snapdragon 8s Gen 3, contre un SoC Snapdragon 7 Gen 3 moins performant pour le Honor 200. L'un comme l'autre sont livrés sous MagicOS 8.0, la surcouche logicielle maison de Honor basée sur Android 14.

Le Honor 200 Pro est vendu à 3 499 yuans (444 euros) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ou à 4 499 yuans (571 euros) avec 16 Go de RAM et 1 To de mémoire interne. Le Honor 200 débute à 2 699 yuans (343 euros) en 12/256 Go et monte à 3 199 yuans (406 euros) pour la version 16/512 Go. Le lancement international des deux modèles est prévu à Paris le 12 juin prochain, la rédaction de Phonandroid y sera présente pour couvrir l'événement. Nous devrions connaitre à cette occasion la date de sortie et le prix des Honor 200 et 200 Pro dans nos contrées.

