Honor 50 : des photos dévoilent un double capteur photo totalement hors norme

Les Honor 50 se dévoilent juste avant la présentation officielle. Quelques jours avant l'annonce, la marque chinoise a en effet teasé le design de sa nouvelle génération de smartphones. Peu après, une avalanche de fuites est venue confirmer le look complet de l'appareil, notamment l'appareil photo composé de deux cercles.

Afin de faire monter la pression, Honor, l'ex-filiale de Huawei, a publié plusieurs images teaser des Honor 50 sur Sina Weibo au cours des derniers jours. La marque a commencé par mettre en ligne une photo très sombre laissant deviner les formes de l'appareil photo.

Peu après, Honor a publié une affiche montrant un Honor 50 dans les mains d'une personnalité connue en Chine. On y distingue dans les détails l'appareil photo composé de deux énormes cercles, un peu à la manière des Huawei P50, dont le lancement est reporté aux calendes grecques. Malgré la cession de Honor, les gammes sont encore une fois très ressemblantes. On imagine que les designs ont été développés avant la revente de Honor à un consortium chinois.

Lire également : Huawei annonce une baisse de 16,5% de ses ventes suite à la cession de Honor

Des photos volées révèlent les coloris originaux des Honor 50

Peu après ces images officielles, plusieurs informateurs, dont Ishan Agarwal et Teme, ont publié des photos volées montrant les Honor 50. La marque chinoise proposera visiblement 4 coloris : noir, argent, rose et vert. Fidèle à ses habitudes, Honor va tirer son épingle du jeu grâce à des dos avec des effets colorés et originaux. Le coloris rose change visiblement de couleur en fonction de l'angle de vue. De plus, les dos en verre semblent particulièrement brillants (attention aux traces de doigts).

Pour rappel, Honor déclinera les Honor 50 en trois éditions : une version standard, une variante Pro et un modèle haut de gamme, le Honor 50 Pro+. Au sein des téléphones, on trouvera des puces Qualcomm, dont le chipset Snapdragon 778G. Il se murmure que les versions haut Pro auraient droit au Snapdragon 888.

Affranchie de Huawei, la marque chinoise va préinstaller les applications et services de Google, dont l'incontournable Play Store, sur les smartphones. Honor présentera la gamme des Honor 50 dès le mercredi 16 juin 2021 dans le cadre d'une conférence en Chine.