Honor 50 : présentation le 16 juin 2021, c’est officiel

Honor s'apprête à lever le voile sur les Honor 50, une nouvelle génération de smartphones. Indépendante de Huawei, la marque chinoise a pu intégrer les services et applications de Google, dont le Play Store, ainsi que des puces Snapdragon à ses nouveaux fleurons. Peu avant la présentation, Honor a teasé le design des smartphones en vidéo.

Après des mois d'absence, Honor est de retour sur le devant de la scène. Ce mercredi 16 juin 2021, l'entreprise chinoise va annoncer les Honor 50, une série de smartphones milieu de gamme. Cette nouvelle génération devrait être déclinée en trois modèles : un Honor 50 standard, un version Pro et une édition Pro+ plus haut de gamme.

Dans une vidéo teaser publiée sur Sina Weibo, le réseau social chinois, Honor offre un premier aperçu du design des trois téléphones. Comme la plupart des constructeurs, la marque cherche à tirer son épingle du jeu en proposant un bloc photo arrière original. Honor mise visiblement sur un appareil photo disposé dans une série de deux cercles.

Play Store et SoC Snapdragon : Honor est de retour

Les Honor 50 signent surtout le retour des applications et services de Google sur les smartphones Honor. Comme annoncé récemment, l'entreprise a pu récupérer sa licence Android. Affranchi de Huawei, son ancienne maison mère, Honor échappe aux sanctions décrétées par Donald Trump. Huawei a en effet revendu sa filiale à un consortium composé de 40 entreprises chinoises pour la somme de 12,8 milliards d'euros. La cession a permis à Huawei de compenser la baisse fulgurante de ses bénéfices.

Désormais indépendant, Honor ne peut pas se tourner vers les puces Kirin développées par HiSilicon, la division de semi-conducteurs de Huawei. Le fabricant s'est donc tourné vers Qualcomm. Honor est en effet libre de commercer avec des entreprises américaines et d'exploiter des technologies développées sur le sol des Etats-Unis.

Des puces Snapdragon alimenteront donc les Honor 50. La marque a déjà confirmé la présence du chipset Snapdragon 778G au sein de la version standard. On suppose que les versions plus haut de gamme, comme le Honor 50 Pro+, pourraient embarquer des SoC Snapdragon plus véloces. Certaines rumeurs tablent sur le Snapdragon 888. On en saura plus dès le 16 juin.