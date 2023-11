The Legend of Zelda : un film live-action est en préparation chez Nintendo, c’est officiel

The Legend of Zelda prend enfin le chemin des salles de cinéma. Nintendo a annoncé qu'elle développait et cofinançait une adaptation en prise de vue réelle de son jeu vidéo phare, en collaboration avec Sony Pictures et le réalisateur de la trilogie “Maze Runner”, Wes Ball.

Nintendo vient de confirmer qu'une adaptation cinématographique live-action de la franchise de jeux vidéo massivement populaire “The Legend of Zelda” était en cours de préparation. Il s'agit de la dernière adaptation d'une série de jeux vidéo sur grand écran, après le succès du film “The Super Mario Bros. Movie” de Nintendo, l'adaptation de jeux vidéo qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps.

Cette nouvelle intervient quelques mois seulement après que le PDG d’Illumination avait annoncé qu’aucun film Zelda n’était en préparation. Il faut donc toujours s’attendre à de soudains retournements de veste chez Nintendo, qui a d’ailleurs récemment réfuté les rumeurs autours d’une Switch 2.

Zelda arrive bientôt sur grand écran

Zelda fait partie des plus grandes franchises de Nintendo, avec ses deux titres les plus récents parmi les 10 jeux Switch les plus vendus. The Legend of Zelda : Breath of the Wild de 2017 a été le titre du jour de lancement de la Switch et le jeu incontournable qui a contribué à propulser les premières ventes de la console. Nintendo financera plus de 50 % de la production du film, Sony Pictures Entertainment apportant également des fonds et s'occupant de la distribution mondiale.

Le film sera réalisé par Wes Ball, qui a dirigé la trilogie “Maze Runner” et le prochain “Kingdom of the Planet of the Apes”, écrit par le scénariste de “Jurassic World” Derek Connolly et produit par Miyamoto, dont l'implication dans “The Super Mario Bros. Movie” de 2023 a contribué à faire de ce film un succès révolutionnaire au box-office. Ball produit également le film avec Joe Hartwick Jr. sous leur bannière Oddball Entertainment. Le film “Zelda” est coproduit par Avi Arad-san, qui a notamment réalisé tous les films live-action “Spider-Man” et les films d'animation “Spider-Verse”.

Pour l'instant, les détails sont rares sur ce que pourrait être le film The Legend of Zelda, ou sur les acteurs qui pourraient y jouer. Depuis 1986, la série a compté plus de 25 jeux différents, donc on ne sait pas non plus quel titre pourrait être la base de l’histoire du film.