Harry Potter : on a déjà une fenêtre de sortie pour la série et ce n’est pas pour tout de suite

Depuis les premières rumeurs autour de l’adaptation de Harry Potter en série télévisée, les fans attendent impatiemment de savoir quand celle-ci sera diffusée. Malheureusement, il semblerait que les nouvelles ne soient pas bonnes de ce côté. Lors d’une réunion interne, David Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery, a déclaré que la série ne sera pas disponible avant 2026.

On n’a clairement pas fini d’entendre parler de Harry Potter. Alors que le dernier livre est sortir il y 17 ans et le dernier film il y a 13 ans, la saga continue de vivre à travers une pièce de théâtre, des jeux vidéos et bientôt une série télévisée. C’est en avril 2023 que ce nouveau projet a commencé à faire parler de lui, via une rumeur annonçant une saison par tome. Warner Bros Discovery a finalement confirmé la nouvelle quelques jours plus tard, précisant que la série sera disponible HBO Max.

Mais depuis, silence radio. Aucune fuite ou information officielle n’est venue donner du grain à moudre aux fans qui attendent de voir ce que donnera ce reboot. C’est finalement au cours d’une réunion interne que le PDG de Warner Bros Discovery a livré pour la première fois une fenêtre de sortie pour le projet. Disons que vous avez le temps de relire tous les livres et de revoir tous les films avant celle-ci.

La série Harry Potter n’arrivera pas avant 2026

En effet, il semblerait que ce reboot débarquera au plus tôt en 2026. « Nous n’avons jamais caché notre enthousiasme pour Harry Potter. Le dernier film a été réalisé il y a plus d’une douzaine d’années », a déclaré David Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery auprès de ses actionnaires, avant d’ajouter que ses équipes espèrent une sortie pour 2026.

Sur le même sujet — « Lumos Maxima » : comment demander à Siri de lancer des sorts Harry Potter

Ce n’est donc même pas encore garanti que la première saison sortira d’ici deux ans. Tout porte à croire que le projet en est encore à ses débuts. Au vu de la pression autour du reboot, on imagine aisément que la production prendra son temps pour éviter de décevoir les fans. À voir le succès de Hogwart’s Legacy, on ne se fait pas trop de souci à ce niveau-là.

Source : Warner Bros Discovery