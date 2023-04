Harry Potter sera bien adapté en série TV sur HBO Max, c’est officiel

L'univers magique de Harry Potter continuera à vivre dans une prochaine adaptation télévisée sur le petit écran, a confirmé David Zaslav, directeur général de Warner Bros. Discovery. La série devrait suivre chacun des 7 livres Harry Potter.

C’est officiel, pour la première fois, la franchise “Harry Potter” sera adaptée pour le petit écran. David Zaslav, directeur général de Warner Bros. Discovery, a dévoilé les plans d'une série télévisée en direct basée sur les livres bien-aimés de l'auteure controversée J.K. Rowling. Cette annonce a été réalisée lors d'une présentation de l'intégration des flux HBO Max et Discovery+. Comme prévu, HBO Max a également été officiellement rebaptisé et s'appelle désormais simplement “Max”.

Voici comment Max décrit la nouvelle série : « Les histoires de chacun des livres de Harry Potter de Rowling deviendront une série d'une dizaine d'années produite avec le même art épique, le même amour et le même soin que ceux qui ont fait la réputation de cette franchise mondiale. La série sera composée d'une nouvelle équipe qui dirigera une nouvelle génération de fans, avec tous les détails fantastiques, les personnages les plus appréciés et les lieux les plus spectaculaires que les fans de Harry Potter aiment depuis plus de 25 ans. Chaque saison sera fidèle aux livres originaux et fera découvrir Harry Potter et ses incroyables aventures à de nouveaux publics dans le monde entier, tandis que les films originaux, classiques et bien-aimés resteront au cœur de la franchise et pourront être regardés dans le monde entier ».

Que sait-on de la série Harry Potter ?

Un nouveau casting incarnera le “garçon qui a survécu”, Hermione Granger, Ron Weasley et leurs amis, ennemis et adversaires de Poudlard. Comme nous l’avions appris précédemment, chaque saison s'inspirerait de l'un des livres, suggérant une série qui s’étendrait sur au moins 7 saisons différentes.

Rowling, qui est productrice exécutive du projet, a déclaré : « L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi, et j'ai hâte de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir ». Casey Bloys, président-directeur général de HBO et de Max Content, a refusé de commenter les opinions de J.K. Rowling lorsqu'on lui a demandé dans quelle mesure elles pouvaient affecter la capacité à trouver des talents pour la série.

Pas d’inquiétude pour ceux qui n’apprécient pas Rowling à cause de la controverse ces dernières années en raison de ses commentaires déplacés. D’après ce que nous savons déjà, l’auteure conservera un certain degré de contrôle créatif, mais ne sera ni directrice ni créatrice de la série.