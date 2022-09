Halo Infinite : pas de mode coopération en écran séparé finalement

Bonne et mauvaise nouvelle pour les joueurs de Halo Infinite. Si le mode Forge débarquera bien le 8 novembre, il faudra faire une croix sur une fonctionnalité particulièrement attendue par les fans. En effet, la coopération en écran séparé a été abandonnée par le studio…

Au sein de la communauté de Halo Infinite, on commençait à trépigner d'impatience. Il faut dire que le jeu manque cruellement de contenus depuis quelques temps, et les joueurs attendaient justement d'en savoir plus sur les nouveautés à venir.

Et justement, ce vendredi 2 septembre, 343 industries a enfin dévoilé sa feuille de route. Tout d'abord, la saison 2 va se poursuivre… Jusqu'en mars 2023 ! Et oui, il faudra prendre son mal en patience avec de découvrir une nouvelle saison du multijoueur. Au total, cette seconde saison aura durer plus de 10 mois.

Une vague de contenus inédits dès le 8 novembre

Mais avant cela, précisons qu'une vague de contenus inédits est prévue pour le 8 novembre 2022. Ainsi, les joueurs pourront s'affronter sur deux nouvelles cartes baptisées Detachment et Argyle. A cette date, un nouveau Battle Pass sera également lancé, permettant aux joueurs d'obtenir des éléments cosmétiques supplémentaires pour leurs Spartans.

Une refonte du système pour gagner de l'XP est également à l'ordre du jour. Il faut dire que le système actuel, avec ses quêtes quotidiennes, est loin de satisfaire les joueurs. Mais la principale nouveauté à venir ce 8 novembre reste le lancement du mode Forge, enfin !

Attendu d'abord au lancement du jeu en décembre 2021, puis reporté en mai 2022, il aura donc fallu attendre quasiment un an pour accéder au fameux éditeur de niveaux de la saga. Notez que le mode coopération en ligne, qui permettra de revivre la campagne avec un ami, débarquera à la même date.

Pas de coopération en écran séparé, le coup dur

Néanmoins, 343 Industries risque de faire de grincer des dents avec cette annonce supplémentaire. En effet, le studio a confirmé qu'il n'y aurait pas de coopération en écran séparé sur Halo Infinite. Un véritable coup dur pour les joueurs qui attendaient de pied ferme cette fonctionnalité emblématique de la saga… 8 mois d'attente pour rien en somme. Voici le message du studio sur le sujet :

“Afin d'améliorer et d'accélérer le développement du service en direct en cours, et de mieux répondre aux commentaires des joueurs et aux mises à jour de qualité de vie, nous avons réaffecté les ressources du studio et ne travaillons plus sur la coopération locale en écran partagé pour la campagne”. Ne reste plus à espérer que le travail sur la coopération en écran scindé reprendra à un moment ou un autre.