Halo Infinite : voici à quoi ressemblera le mode coopération

Les joueurs d'Halo Infinite attendent toujours de pouvoir parcourir la campagne en coopération. En effet, ce mode emblématique de la série brille par son absence, alors qu'il était censé débarquer lors du lancement de la 1re saison en mai 2022. Néanmoins, des tests sont réalisés avec les membres Halo Insiders. Et justement, un testeur vient de publier quelques vidéos volées du mode Coop d'Halo Infinite.

La saga Halo a toujours mis un point d'honneur à proposer un mode coopération en ligne comme en local sur chacun de ses épisodes. Néanmoins, Halo Infinite a marqué une rupture dans cette tradition, puisque le mode Coopération comme le Mode Forge étaient absents au lancement en décembre 2021, au grand dam des joueurs.

Comme l'ont déclaré les développeurs de 343 Industries, il faudra attendre le lancement de la 1re saison multijoueur du titre en mai 2022 pour profiter de ces deux modes de jeu populaires. Malheureusement, la 1re saison est bel et bien arrivée, sans les deux modes précédemment cités.

Finalement, la sortie du mode Coop a encore été retardée par le studio, qui espère désormais pouvoir le lancer à la fin août 2022. Pour son penchant en ligne en tout cas. Concernant la coopération en écran scindé, en local donc, il faudra patienter jusqu'en novembre 2022. Soit quasiment un an après le lancement…

Un premier aperçu du mode Coop d'Halo Infinite

Néanmoins, une phase de bêta test est actuellement en cours auprès des membres Halo Insiders. Et justement, un participant connu sous le nom de Foxie117 vient de publier plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube du mode Coop d'Halo Infinite, en local comme en ligne. L'occasion pour les joueurs de voir à quoi ressemblera l'expérience offerte par 343 Industries.

Précisons d'ailleurs que l'authenticité des vidéos a été vérifiée par r/HaloLeaks. On peut y voir notamment une session en ligne d'exploration du monde ouvert, la mission d'ouverture du jeu ainsi que les exercices de tir accessibles depuis l'entraînement. Visiblement, tout fonctionne à merveille. Néanmoins, cette fuite n'offre qu'un aperçu limité du mode Coop et la date de sortie étant encore éloignée, il est fort probable que le studio procède à des ajustements. Quoi qu'il en soit, l'expérience proposée semble très proche de celle offerte par les précédents modes Coop de la saga, et c'est tout ce qu'on demande.

