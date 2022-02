Halo Infinite va revoir en profondeur son système de classement multijoueur

Halo Infinite est critiqué par les joueurs pour son système de classement en ligne. Beaucoup jugent qu’il n’est pas exact et qu’il ne reflète pas la réalité « du terrain ». 343 Industries va déployer un patch qui va le revoir en profondeur, rendant ainsi plus juste les combats classés.

Halo Infinite est sorti en décembre 2021 et a été un vrai succès pour Microsoft. Le jeu a été salué pour sa campagne, certes classique, mais efficace, mais aussi pour son mode multijoueur free-to-play. Toutefois, tout n’est pas rose dans le monde de Halo.

Aussi bon soit-il, le multi est critiqué pour son système de classement des joueurs. Les compétences de chacun ne sont pas jugées à leur juste valeur. Les classements des joueurs sont souvent curieux et il n’est pas rare que dans les matchs les joueurs débutants soient placés face à des vrais tueurs.

Halo Infinite va revoir son système de classement

John Junyshek de chez 343 Industries a finalement annoncé que les choses allaient changer. Un patch sera déployé sur les serveurs afin de corriger les problèmes liés au classement.

Il annonce que cette mise à jour va remettre tout à plat en réinitialisant le classement des compétences pour tous les joueurs. Ensuite, elles seront analysées plus finement par le nouveau système. Cela signifie que des joueurs pas doués ne seront pas surévalués, et donc confrontés à des cadors dans les matchs. Cette réinitialision signifie également que les joueurs seront replacés au niveau le plus bas pour les réévaluer entièrement. 343 Industries précise que ce n’est pas une mesurette, mais un vrai changement profond dans le multi joueur d’Halo Infinite. Il y en aura d’autres à l’avenir, puisque Microsoft compte bien exploiter son jeu pendant des années.

De belles promesses, mais il faut maintenant déterminer si ce système sera réellement efficace ou non. En tout cas, il ne faudra pas attendre longtemps pour le savoir, étant donné que ce patch sera déployé la semaine prochaine. De quoi redonner un petit coup de boost à un jeu un peu délaissé ces derniers temps.

Pour rappel, Halo Infinite est l’un des piliers de la partie gaming de Microsoft pour ce début de génération. Disponible sur le Game Pass et disposant d’un multijoueur gratuit, il avait réuni plus de 20 millions de joueurs dans ses premiers jours d’exploitation.