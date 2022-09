Game Pass : la nouvelle offre familiale coûte moins de 5 euros par personne

Le Game Pass va prochainement se doter d’une offre famille qui permettra de partager son compte avec quatre autres personnes. Le service est d’ores et déjà disponible en Colombie et en Irlande pour des tests grandeurs nature et nous avons le tarif. Il se montre extrêmement intéressant.

Microsoft va prochainement lancer une option de partage pour son Game Pass. Ainsi, il ne sera plus nécessaire d’avoir plusieurs comptes dans une même maison ou dans un groupe d'amis. Aujourd’hui, on en sait un peu plus sur cette offre nommée Friends & Family.

Après les fuites du début de la semaine, Microsoft a finalement lancé son service dans deux pays, la Colombie et l’Irlande. Concernant ce dernier, le Game Pass Friends & Family ne coûte que 22 euros. C’est presque deux fois le prix d’un abonnement Ultimate, mais il est en réalité diablement plus intéressant financièrement qu’un abonnement unique.

Le game Pass Famille propose un prix très intéressant

Pour 22 euros par mois, le compte permet jusqu'à cinq utilisateurs de jouer simultanément (ou non) sur toutes les plateformes, que ce soit sur Xbox, PC ou smartphones. Si Microsoft ne s’est pas étendu sur le sujet, on imagine aisément un système de comptes séparés comme sur Netflix ou encore Spotify. Cet abonnement dispose des mêmes avantages que l’Ultimate classique, c’est-à-dire l’accès à EA Play ou encore les exclus Microsoft jouables dès le premier jour.

Il n’y a pas besoin de vivre sous le même toit pour partager un compte, mais simplement de vivre dans le même pays que vos « colocataires ». De ce fait, il sera tout à fait possible de partager la note avec des amis, ce qui est très intéressant financièrement parlant. Chaque personne n’aura que 4,40 euros à débourser ! A noter que le compte famille sera sous la houlette d’un responsable qui sera chargé de payer la note. Ce dernier pourra ajouter et supprimer des membres si ça lui chante.

Pour le moment, nous ne savons pas quand cette offre arrivera en France. Microsoft est actuellement en phase de test. Si tout se passe bien, l’abonnement famille pourrait débarquer avant la fin de l’année. Dans tous les cas, cela permettrait à bon nombre de joueurs de se lancer dans l’aventure.