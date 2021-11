Halo Infinite : pas de campagne coop et de mode Forge avant mai 2022

Halo Infinite doit arriver ce 8 décembre 2021 sur PC et sur les consoles Xbox. Les développeurs ont déjà annoncé qu'il faudra se passer de deux fonctionnalités emblématiques de la saga : la campagne en coopération et le mode Forge. Et malheureusement, les joueurs vont devoir attendre un moment avant d'en profiter.

Certains pourront y voir une trahison, mais il faudra malheureusement s'y faire. En effet, Halo Infinite, le prochain opus très attendu de la saga, ne proposera de campagne en coopération ni de mode Forge à son lancement le 8 décembre 2021 sur PC, Xbox One, Xbox Series X et Series S.

Les développeurs de 343 Industrie ont annoncé la nouvelle il y a plusieurs mois déjà. En août 2021, ils avaient toutefois précisé que la campagne en coopération sera disponible lors du lancement de la saison 2, tandis que le mode Forge sera prévu lui pour la saison 3. Or et comme vous le savez peut-être, Microsoft a profité du 20e anniversaire de Xbox pour annoncer la sortie anticipée de la bêta du multijoueur d'Halo Infinite.

Tous les joueurs PC et Xbox peuvent en effet s'essayer au volet multi du titre depuis ce 16 novembre. Au passage, la saison 1 a été déclarée ouverte, accompagnée d'un Battle Pass flambant neuf. Et alors que l'on pensait que cette saison n'allait durer que trois mois, elle se conclura finalement en mai 2022. Une question se pose alors : ce nouveau calendrier va-t-il décaler la sortie de la campagne en coopération et du mode Forge ? Ce sera effectivement le cas malheureusement.

Pas de campagne coop et de mode Forge avant mai 2022… Dans le meilleur des cas

En effet, Joseph Staten, directeur créatif chez 343 Industries, a donné des précisions sur les plans du studio. Selon lui, il est toujours prévu de lancer la campagne en coop pour la saison 2. En d'autres termes, ça n'arrivera pas avant mai 2022. Quant au mode Forge, il faudra attendre encore davantage, l'objectif étant toujours de le lancer pour les débuts de la saison 3. Mais le cadre tient à rappeler qu'il s'agit de fenêtres de sortie qui peuvent être modifiées en cas de nécessité :

“Nous ne pouvons pas nous engager sur des dates fermes pour le moment, car comme nous le voyons avec cette version bêta multijoueur, d'autres choses pourraient monter dans la pile de priorité pour nous. S'il s'avère que notre système de progression ne fonctionne tout simplement pas comme nous l'avions prévu, si nous devons déplacer certains de ces plus gros dossiers dont j'ai parlé plus tôt, nous prendrons ces décisions en tant qu'équipe et communiquerons clairement à nos fans”.

Pour l'instant, le responsable confirme que la campagne en coop est déjà testée en interne, mais qu'elle nécessite encore de nombreux ajustements : “Nous voulons que ce soit une belle expérience. Nous ne voulons pas seulement sortir une campagne coopérative qui fonctionne à peine. Nous voulons proposer une campagne coopérative stable, robuste, dotée des fonctionnalités attendues par les joueurs”.

