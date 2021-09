Halo Infinite : armes, interface, audio, voici les changements à venir après la bêta technique

Après quatre jours de bêta technique, les développeurs d'Halo Infinite ont décidé de faire le point sur les nombreux retours des joueurs. Dans un article de blog officiel, les équipes de 343 Industries ont détaillé les changements à venir avant la sortie du titre en décembre 2021.

Comme vous le savez peut-être, le très attendu Halo Infinite doit débarquer sur Xbox One, Xbox Series X/Series S et PC ce 8 décembre 2021. En amont du lancement, les équipes de 343 Industries ont organisé une première phase de bêta technique qui a ouvert ses portes durant 4 jours en début août 2021. L'occasion pour les développeurs de faire le point sur les éléments appréciés ou au contraire rejetés par les joueurs. Dans un article de blog officiel, 343 Industries a donc détaillé les différents changements à venir avant la sortie du titre.

Les bons et mauvais points d'Halo Infinite

En premier lieu, les joueurs ont salué le travail effectué sur l'accessibilité du titre, et plus précisément la possibilité d'attribuer la couleur de son choix sur le contour des armures. Les joueurs atteints de certaines pathologies visuelles, comme le daltonisme, ont ainsi pu repérer plus efficacement leurs cibles sur le champ de bataille. Concernant le non-affiche des gamertags, les développeurs ont confirmé qu'il s'agissait d'un bug qui sera corrigé avant la sortie.

La partie audio du jeu a été appréciée dans sa globalité, que ce soit au niveau de l'OST (qui propose un habile mélange entre les thèmes iconiques d'Halo et des compositions post-rock) ou au niveau des armes. Seuls les bruits du Needler et du pistolet à plasma ont dérangé la communauté, ils seront donc modifiés d'ici le lancement. Les développeurs comptent également offrir davantage d'options pour ajuster le volume de différentes sources (chat audio, bruit des armes, du narrateur, etc.).

343 Industries a également fait savoir qu'ils comptaient proposer des évolutions concernant les armes comme des tutoriels plus complets pour maîtriser les tirs alternatifs, une section stand de tir pour tester les armes à volonté et des entraînements pour parfaire vos habilités au lancer de grenade, aux armes de mêlée, aux équipements et à la conduite des véhicules.

Enfin, le radar a été l'un des points les plus critiqués par les joueurs lors de ce premier test technique. En effet, il a été jugé trop différent de celui des précédents opus, dans le sens où il affichait uniquement la position des joueurs en train de sprinter ou de tirer. Désormais, chaque mouvement (mis à part en position accroupie) sera visible au radar.

Pour conclure, les développeurs ont annoncé des changements mineurs à venir sur la sensibilité du viseur, ainsi que sur certains équipements comme le Drop Wall ou le grappin. L'interface du titre subira également quelques modifications, à commencer par la possibilité de voir son second type de grenade.

Source : HaloWaypoint