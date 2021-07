Halo Infinite : la bêta est enfin disponible, voici comment s’inscrire

Il est enfin temps de tester Halo Infinite. Après de longs mois de développement, faisant suite à des retours négatifs de la part des joueurs, le jeu se dévoile à une liste de chanceux. Malgré tout, il est encore temps de rejoindre le programme Insider. On vous explique comment.

Elle a mis du temps à arriver, mais la voici enfin. Halo Infinite se dévoile aujourd’hui dans sa première phase de bêta. Durant 4 jours, jusqu’au 1er août donc, une poignée de joueurs pourront découvrir les améliorations apportées par 343 Industries depuis les premières images dévoilées en 2020. À cette époque, les retours avaient été pour le moins mitigés, ce qui explique la prolongation de plusieurs mois du développement.

Pour autant, le titre est loin d’être fini. Qui dit bêta, qui plus est première phase, dit forcément présence de plusieurs bugs et réajustements nécessaires. La version actuelle ne ressemblera donc pas nécessairement à celle qui sortira d’ici la fin de l’année. Reste qu’avoir un aperçu en avance d’un des jeux les plus attendus de 2021 est une aubaine à ne pas laisser passer. Voici donc comment vous y prendre.

Comment rejoindre la bêta de Halo Infinite

Tout le monde ne peut pas accéder à la bêta de Halo Infinite. Pour ce faire, il faut au préalable s’inscrire au programme Halo Insider. Pas d’autres solutions donc que se rendre sur ce lien, après vous être au préalable créé un compte sur le site. Il suffit ensuite de suivre les instructions pour rejoindre les quelques élus. Notez qu’il est nécessaire de signer un accord de confidentialité, qui vous empêche de diffuser toute image du jeu avant la sortie.

De plus, sachez que vous ne pourrez pas tester l’intégralité du titre. L’accès se fait en effet de manière aléatoire à différentes parties du jeu. Si toutefois vous arrivez trop tard, n’ayez crainte : une deuxième phase de bêta est prévue plus tard dans l’année. Néanmoins, 343 Industries n’a pas encore communiqué les dates précises. Du reste, le lancement officiel est prévu pour la fin de l’année 2021, là encore sans que Microsoft ne se risque à fournir une date.