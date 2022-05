The Witcher 3 : la version PS5 et Xbox Series X arrivera en automne

The Witcher 3 va avoir le droit à une version spéciale destinée aux consoles PS5 et Xbox Series. Celle-ci est prévue pour sortir en automne 2022. Elle devait initialement débarquer au mois de juin, mais a été repoussée. Cette Complete Edition sera la version définitive du jeu de 2015.

The Witcher 3 fête ses sept ans ! A cette occasion, CD Projekt Red a annoncé que la version PS5 et Xbox Series X du jeu, qui est très attendue, arrivera avant la fin de l’année. Elle est prévue pour le dernier trimestre 2022. Une excellente nouvelle pour les fans.

Il faut savoir que cette version « new-gen » était, au départ, prévue pour sortir en juin. Mais le studio a préféré repousser la commercialisation à une date indéterminée, le jeu n’étant pas près. On sent ici les leçons prises après l’épisode Cyberpunk, qui avait connu une sortie catastrophique en 2020.

The Witcher 3 Complete Edition comportera des améliorations techniques

Cette nouvelle version du jeu apportera tout un tas de nouveautés techniques. On peut s’attendre à de la 4K 60FPS, à des temps de chargements réduits et à l’ajout du ray-tracing. Les graphismes devraient aussi être plus soignés. Un traitement que l’on a déjà vu sur un autre classique sorti il y a peu sur les nouvelles consoles, à savoir GTA 5. Cette version apportera également tous les contenus sortis jusque-là, donc tous les petits DLC mais aussi les deux extensions, Heart of Stone et Blood and Wine.

Pour rappel, The Witcher 3 est sorti en mai 2015 (il y a pile sept ans, donc) et est encore aujourd’hui un pilier du genre RPG. Riche, prenant, gigantesque, peaufiné à l’extrême, il est l’un des meilleurs titres de la décennie 2010. Avec cette version new-gen, c’est une manière pour CD Projekt de capitaliser sur son succès et de toucher de nouveaux joueurs.

Pour rappel, une suite est prévue pour The Witcher. Celle-ci a été annoncée il y a quelques semaines et pour l’instant, nous n’avons que peu d’infos si ce n’est qu’elle tournera sur le moteur Unreal Engine 5. CD Projekt Red continue en parallèle de travailler sur Cyberpunk 2077, qui accueillera sa première extension dans le courant de l’année 2023.