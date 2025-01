C’est la douche froide pour ces joueurs qui ont acheté une version physique d’un jeu Switch, vous ne devinerez jamais le contenu de la boîte

Pour certains joueurs sur Nintendo Switch, l'achat d'un nouveau jeu en physique s'est soldé par une terrible douche froide. Pour cause, ce n'est pas une cartouche qui les attendait dans la boite…

Comme de nombreux joueurs, vous avez peut-être profité des fêtes de Noël pour vous offrir un nouveau jeu sur Nintendo Switch. Et plutôt que d'opter pour une version numérique, vous avez préféré jeter votre dévolu sur une copie physique, histoire de compléter votre collection ou de pouvoir revendre le jeu une fois terminé.

Seulement et si l'on en croit des informations rapportées par nos confrères d'IGN, certains joueurs ont vite déchanté après avoir ouvert leur jeu près du sapin. Pour cause, alors qu'ils s'attendaient logiquement à trouver une cartouche, ils se sont retrouvés avec un oeil écarquillé en plastique à la place !

Pas de cartouche, mais un oeil en plastique dans la boite !

“C'est ce que j'ai découvert en ouvrant ma copie scellée de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom achetée chez Walmart”, écrit un utilisateur américain sur Reddit, photo à l'appui. Pourquoi un oeil en plastique ? D'après IGN, cet objet a l'avantage de s'insérer parfaitement dans l'emplacement réservé à la cartouche. Et puisqu'il y a forcément un peu de jeu, si l'on secoue la boite pour s'assurer qu'elle n'est pas vide, le bout de plastique fera du bruit et tremblera… comme une cartouche. De quoi berner les pauvres utilisateurs, qui ne se doutent pas de la supercherie avant d'ouvrir la boite.

Selon IGN, difficile de dire à l'heure actuelle comment cela s'est produit, à quelle échelle et surtout à quel moment du processus de distribution les cartouches ont été dérobées. D'autant que le phénomème ne concerne pas que le dernier Zelda, mais aussi Luigi Mansion's 2 HD, Animal Crossing : New Horizons ou encore Mario Party Jamboree. Plus inquiétant encore, le problème a visiblement touché des jeux issus de plusieurs revendeurs américains, comme Walmart, Best Buy ou Target.

IGN a tenté d'obtenir des réponses de la part des magasins concernés, mais aussi de Nintendo, en vain. De fait, plusieurs interrogations restent pour l'heure sans réponse. Un employé de la chaîne de distribution est-il responsable de ces vols de cartouches ? Le phénomène frappe-t-il un panel réduit de joueurs ou au contraire un parc bien plus large ? Ou bien, s'agit-il tout simplement d'une mise en scène et d'une nouvelle escroquerie mise en place par des joueurs malhonnêtes pour obtenir une copie supplémentaire de leur jeu à moindre frais ? La question se pose, étant donné que plusieurs magasins ont fourni une nouvelle copie sans sourciller aux joueurs affectés.