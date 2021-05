GTA 6 : la map a de nouveau fuité, le retour à Vice City se confirme

La map de GTA 6 continue de se dévoiler. Un nouveau morceau de l’île, déjà révélée il y a quelques mois, a fait surface sur 4chan. Cette fuite confirme les éléments précédemment obtenus, notamment le fait que Rockstar ait opté pour un retour vers Vice City.

Cela fait plusieurs fois que la map de GTA 6 fait surface sur la toile. En octobre 2020, plusieurs images ont révélé une vaste île qui pourrait ramener la saga à l’un de ses emplacements les plus emblématiques : Vice City. Seulement, un doute demeure quant à la validité de cette fuite. Un game designer a à l’époque souligné plusieurs incohérences avec la carte, comme la présence de l’aéroport en plein milieu de la ville.

Difficile donc d’être certain que cette nouvelle fuite, apparue sur 4chan, révèle de véritables informations. En effet, un nouveau morceau de la carte a été posté sur le forum, dévoilant cette fois le sud de l’île. Cette image vient compléter un lot de 4 au total. Ces photos semblent toutes montrer la même map, ce qui pourrait pointer vers une fuite véridique.

Connaît-on vraiment la map de GTA 6 ?

Les images étant connectées entre elles, il est possible qu’il s’agisse donc de la véritable carte du prochain GTA. Les posts ont chacun été publiés par un utilisateur anonyme de 4chan, pouvant ainsi provenir des sources proches du développement. De plus, plusieurs leakers, plus ou moins fiables, ont déjà assuré que Rockstar compte faire revenir la série à la mythique Vice City.

Il se pourrait donc que cette fameuse map soit la bonne. Mais il est encore trop tôt pour l’affirmer avec certitude, tant le studio reste avare en informations. D’autres fuites ont supposément révélé de nombreux éléments du jeu, mais elles sont souvent rapidement réfutées par d’autres acteurs de l’industrie. Tous ne semblent d’ailleurs pas se mettre d’accord : alors que certains disent l’île se trouve au milieu des Caraïbes, d’autres penchent plutôt vers une localisation en Amérique du Sud.

Vous l’aurez compris, les fuites autour de GTA 6 sont pour le moment à prendre avec du recul. Rockstar ne semble pas prêt de sortir le jeu, tandis que le 5e opus continue de surfer sur son immense popularité. Notons toutefois que les suggestions autour de Vice City se multiplient. Cette information est donc à surveiller de près, en attendant une communication officielle de la part du studio.