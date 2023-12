Wolverine : les premières vidéos et les artworks piratés, c’est une catastrophe pour Sony

Insomniac Games vient probablement d’être victime de l’une des plus grandes fuites de l’histoire, puisque de nombreuses vidéos et informations concernant ses futurs jeux sont désormais disponibles sur la toile, dont notamment celles de Wolverine.

Si vous pensiez que la sortie des 90 vidéos de GTA 6 était l’une des fuites les plus importantes de l’industrie du jeu vidéo, celle d’Insomniac Games devrait vous surprendre. Il y a près d’une semaine, le studio à l’origine de Marvel’s Spider Man 2 a été victime d’une attaque par ransomware qui a conduit à la perte de nombreuses données confidentielles.

Parmi elles, des informations personnelles d’employés, mais surtout des données provenant de jeux encore non annoncés, dont notamment le futur Wolverine, prévu pour 2025. Le studio n’aurait pas payé la rançon exigée par les pirates, et ceux-ci ont donc commencé à publier des vidéos du jeu ainsi que d’autres informations.

Le gameplay de Wolverine se dévoile en vidéo

Dans l’une des vidéos publiées par les pirates, on peut voir un récapitulatif de différentes animations pour différents personnages, dont notamment des scènes de combat avec Wolverine en costume, des sauts, des roulades, mais également des séquences d’escalades où le protagoniste utilise ses griffes pour progresser sur les murs.

On peut également voir Wolverine se battre contre plusieurs samouraïs, donc ceux-ci feront probablement partie de l’intrigue principale. La vidéo montre également le personnage se faisant tracter par un bateau au bout d’une corde. Toutes ses séquences sont datées de 2022, et ne représentent évidemment pas les éléments finaux du jeu.

Une autre vidéo nous laisse voir une séquence d’enquête, où Wolverine va miser sur ses sens. Le protagoniste va vraisemblablement enquêter dans l’ancien appartement de Mystique, dans lequel il s’infiltre depuis une fenêtre. Wolverine va alors utiliser son odorat et son ouïe pour reconstituer la scène.

Le casting de Wolverine a été dévoilé

Parmi les informations publiées par les pirates, on retrouve également quelques artworks, mais surtout la liste des acteurs qui incarneront les personnages dans le jeu :

Liam McIntyre dans le rôle de Logan

Noga Wind qui jouera Leech, une jeune mutante dont Jean s'occupe dans la planque

Pragathi Guruprasad dans le rôle de Davina, chef du village mutant de Madripoor

Kelly Hu en tant que Jessán Hoan (Tyger Tiger), la femme de Raven et propriétaire du Princess Bar

Nicole Pacent dans le rôle de Raven Darkholm (Mystique) qui prend l'identité de Bolivar Trask à Madripoor

Debra Wilson en tant que Callisto, la matriarche de la famille retrouvée par Jean à Brooklyn

Raphael Korkhill en tant que Arkady Rossovich (Omega Red)

Jonathan Toshiobu Tanigaki dans le rôle de Shiro Yoshida (Sunfire), un combattant mutant pour la liberté à Tokyo

Brett Gipson dans le rôle de Viktor Creed (Sabretooth), le frère adoptif de Logan

Troy Baker dans le rôle de Nathaniel Essex (Sinister), père adoptif de Logan et Creed

Krizia Bajos en tant que Jean Grey, notre deuxième protagoniste

Jeff Nordling dans le rôle de Walter Lankowski (Sasquatch), un scientifique qui s'est échappé d'Essex

Jolean Kim dans le rôle de Yuriko Oyama (Deathstrike)

La fuite est également l’occasion d’apprendre que le jeu se déroulera en Alaska, à Avalon, au Canada, au Japon et à Madripoor.

Le déroulé d’une des missions a été révélé

On apprend également grâce à la fuite l'intégralité de l'intrigue du jeu, mais surtout le déroulé précis de l’une des premières missions du jeu. Logan commence dans une cabane après une cinématique d'introduction. Pour progresser, il doit interagir avec divers objets dans la cabane, notamment des griffes, du feu, un maillet, une radio, des papiers et une glacière. Après avoir interagi avec tous les objets, il est possible d'ouvrir la porte. À l'extérieur, Logan rencontre Walter et ils entament une brève session de marche et de discussion.

Ensuite, Logan reçoit des instructions sur le parkour et d'autres mécanismes de traversée en naviguant sur un petit parcours à flanc de montagne. Le duo atteint un site de chasse où Walter guide Logan dans la chasse au caribou. Logan apprend à utiliser ses sens améliorés, en suivant les empreintes de sabots dorés dans la neige pour traquer le caribou.

La première rencontre avec le caribou implique la présence intentionnelle d'un ennemi à des fins de conception. Logan suit ensuite le caribou et s'en approche furtivement, en s'accroupissant dans les buissons et en utilisant un couteau pour lancer la poursuite. Le caribou s'enfuit, ce qui incite Logan à poursuivre sa traque. Logan utilise alors ses sens sonores pour localiser le caribou. Lorsqu'il atteint la cible, une aura bleue apparaît, signe de réussite. Alors que la traque se poursuit, Logan est confronté à un petit défi de traversée avant d'atteindre une section avec des arbres. Là, il apprend à sprinter à travers les arbres, ce qui l'amène à sauter furtivement sur le caribou pour conclure la mission.

Au total, le jeu comptera 34 missions, pour une durée d'environ 16 heures. Un mode suvie coopératif est également prévu, mais on ne sait pas encore beaucoup de choses à son sujet.

Insomniac n’en a pas fini avec les fuites

Plus de 1,67 téraoctet de données auraient été dérobés au studio de Sony, soit plus de 1,3 million de fichiers, donc on s’attend à ce que d’autres informations soient publiées au cours des prochains jours.

Les pirates seraient non seulement en possession de davantage de contenu sur Wolverine, dont notamment sa date de sortie exacte, mais surtout de fichiers leur permettant de lancer le jeu. Ils devraient également dévoiler des informations concernant d’autres projets d’Insomniac, dont notamment des jeux prévus jusqu’en 2030. On apprend par exemple qu’Insomniac travaille sur un jeu Venom pour l’année fiscale 2026, un jeu Spider-Man 3 pour l’année fiscale 2028, un jeu Rachet & Clank pour l’année fiscale 2029 et un jeu X-Man pour l’année fiscale 2030.