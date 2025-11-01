Grosse réduction sur le MacBook Air M4 : il passe à seulement 879 € sur E.Leclerc

Le MacBook Air M4 est en promotion chez E.Leclerc dans les versions de 13 et de 15 pouces. La boutique en ligne propose 20% de remise sous forme de cagnotte sur la carte de fidélité.

Le tout dernier MacBook Air, équipé d'une puce M4 passe sous la barre des 900 €. Cette remise exclusive est offerte en cagnotte pour les titulaires de la carte de fidélité E.Leclerc. L'enseigne offre ainsi 20% du montant d'achat en Ticket E.Leclerc à faire valoir dans n'importe quel magasin et sur le site leclercdrive.fr.

Le MacBook Air M4 de 13 pouces passe ainsi de 1099 € à 879 €, ce qui correspond à une économie de 220 €. La version de 15 pouces est aussi éligible à la même offre et passe de 1 299 € à 1 039 €. Cela représente un peu plus de 260 € d'économie.

Cette offre est valable du 1er au 2 novembre 2025 inclus. Et si vous recherchez une offre encore plus généreuse, le MacBook Air M2 avec 512 Go de stockage profite de 50% de réduction en cagnotte sur la carte E.Leclerc. Cela correspond à un bon d'achat de 700 €, puisque cette version est affichée à 1399 € à la base.

Une offre irrésistible sur le MacBook Air M4

Ce n'est certes pas une réduction au comptant, mais si vous voulez profiter d'une belle économie pour l'achat du dernier MacBook Air, cette offre de E.Leclerc est très intéressante. Avec son moteur neuronal trois fois plus rapide que celui de la puce M1, le MacBook Air M4 est un excellent modèle pour tirer pleinement profit des fonctions Apple Intelligence.

La puce M4 offre par ailleurs des performances solides aussi bien pour de la bureautique que pour les tâches intensives comme la retouche photo et le montage vidéo. Pour le reste, le MacBook Air M4 offre jusqu’à 18 heures d’autonomie. Il dispose d'un écran Liquid Retina de 13,6 pouces ou de 15,3 pouces prenant en charge un milliard de couleurs.