L’imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE à 159€ chez GeekBuying !

Rendez-vous vite chez GeekBuying pour profiter des promos de mars et de remises incroyables sur une large sélection d'imprimantes 3D Creality dont l'exceptionnelle Creality Ender-3 V3 SE à moins de 160€ !

Pendant les promos de mars chez GeekBuying, les amateurs d'impression 3D ont une occasion en or de s'équiper de matériel de pointe à des prix réduits. Parmi les offres alléchantes, l'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE se distingue par son prix particulièrement attractif.

Pendant quelques jours, cette dernière est en effet disponible avec 35% de réduction avec le code NNNFRCAE3. Elle passe ainsi exceptionnellement sous la barre des 200€ et est disponible pour seulement 159€, contre 246,05€ habituellement.

L'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE s'adresse à un large éventail d'utilisateurs grâce à son mélange unique de facilité d'utilisation, de performances élevées et de polyvalence. Elle est en effet reconnue pour sa rapidité et précision, avec une vitesse d'impression maximale de 250 mm/s et une précision de ±0,1 mm. Offrant un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm, elle est compatible avec divers filaments comme le PLA, PETG, et TPU. Dotée d'une buse pouvant atteindre 260 °C et d'un lit chauffant jusqu'à 100 °C, elle s'adapte à divers projets. Son assemblage est rapide, environ vingt minutes, grâce à une conception simplifiée. L'Ender-3 V3 SE combine performance et facilité d'usage, idéale pour novices et experts​.

Vous en voulez encore plus ? GeekBuying ne s’arrête pas là et vous propose les modèles d’imprimantes 3D suivants à un prix défiant toute concurrence :

L'imprimante 3D Creality K1, connue pour sa vitesse remarquable de 600 mm/s et une accélération de 20000 mm/s², s'adresse tant aux professionnels qu'aux amateurs passionnés d'impression 3D. Sa technologie CoreXY, associée à un extrudeur Direct Drive léger et un corps de chauffe en céramique, lui permet d'atteindre rapidement une température de 200°C, optimisant ainsi les temps d'impression. La K1 est équipée d'un plateau chauffant automatique, flexible et magnétique, facilitant le retrait des impressions. Elle supporte une large gamme de matériaux, incluant PLA, PETG, ABS, et plus, grâce à son enceinte fermée avec filtration active. Dotée du système d'exploitation Creality OS, elle assure une expérience utilisateur fluide via un écran tactile de 4,3 pouces et offre la possibilité de connectivité Wi-Fi pour un contrôle à distance via Creality Cloud. Cette imprimante se distingue non seulement par sa rapidité mais aussi par sa facilité d'utilisation, rendant l'impression 3D plus accessible et efficace.

De son côté, la Creality K1 Max se positionne comme une imprimante 3D de pointe dans la gamme CoreXY de Creality, offrant un volume d'impression impressionnant de 300 x 300 x 300 mm. Elle est équipée d'un extrudeur Direct Drive et atteint une vitesse maximale d'impression de 600 mm/s, grâce à sa technologie CoreXY, promettant des impressions rapides et de qualité. Le plateau de cette imprimante est chauffant et se met à niveau automatiquement, facilitant l'adhérence des premières couches. Avec une température maximale de la buse de 300°C, la K1 Max peut travailler une large gamme de filaments, tels que PLA, PETG, ABS, et même des matériaux plus techniques comme le PA-CF ou le PET-CF. Sa connectivité est assurée par Wi-Fi, Ethernet, et clé USB, offrant flexibilité et contrôle à distance via Creality Cloud. De plus, son système d'exploitation CrealityOS, un processeur dual core 1.2 GHz, et une mémoire intégrée de 8 Go garantissent des performances élevées et une facilité d'utilisation. Dotée d'un châssis fermé et d'un filtre à particules, la K1 Max promet sécurité et confort d'utilisation, même avec des matériaux nécessitant des températures élevées.

La Creality K1C est une imprimante 3D avancée qui se distingue par ses capacités d'impression à haute vitesse, allant jusqu'à 600 mm/s, avec une accélération impressionnante de 20 000 mm/s². Ce modèle bénéficie d'une construction robuste grâce à un châssis entièrement fermé, offrant un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm. Dotée d'un extrudeur Direct Drive et d'un système hot-end entièrement en métal, la K1C peut gérer une large gamme de matériaux, y compris des filaments abrasifs comme ceux chargés en fibre de carbone. Elle intègre également un système de filtration active de l'air, garantissant un environnement de travail plus sûr. La K1C est équipée d'un écran tactile couleur de 4,3 pouces pour une interface utilisateur intuitive, et elle permet la connectivité sans fil pour une impression facile à partir de différents appareils. Sa mise en niveau automatique du plateau assure une adhésion parfaite des premières couches. Avec ces caractéristiques avancées, la Creality K1C est conçue pour les utilisateurs à la recherche de performances élevées et de flexibilité dans le choix des matériaux d'impression.

L'Ender-3 S1 Pro de Creality se distingue dans l'univers des imprimantes 3D par sa capacité à imprimer à haute température, allant jusqu'à 300°C. Cette caractéristique élargit considérablement la gamme de matériaux utilisables, offrant ainsi plus de possibilités créatives. Dotée de l'extrudeur “Sprite” entièrement métallique à double engrenage, elle garantit une force d'extrusion de 80N pour une alimentation en filament fluide et sans accroc. Le niveau automatique CR-touch assure un réglage précis et efficace du lit d'impression, rendant l'imprimante plus accessible aux débutants tout en conservant la précision nécessaire aux utilisateurs expérimentés. Avec un écran LCD de 4,3 pouces et une interface utilisateur intuitive, l'Ender-3 S1 Pro promet une expérience utilisateur simplifiée. Préassemblée à 96%, son montage est rapide et facile, ne nécessitant que six étapes simples pour démarrer.

L'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 KE se distingue par son intégration du système d'exploitation Creality OS basé sur Klipper, permettant une impression rapide jusqu'à 500 mm/s et une accélération de 8 000 mm/s². Son volume d'impression de 220 x 220 x 240 mm, associé à un extrudeur Sprite capable de monter à 300°C, la rend compatible avec une large gamme de filaments, y compris des matériaux exigeants comme le PLA, PETG, TPU, ABS, et ASA. Elle intègre des fonctionnalités avancées comme le nivellement automatique du lit, la compensation des vibrations pour une meilleure qualité d'impression, et une connectivité WiFi pour une gestion à distance via Creality Cloud. Ces caractéristiques font de l'Ender-3 V3 KE une option robuste et polyvalente pour les amateurs d'impression 3D et les professionnels à la recherche d'efficacité et de haute qualité d'impression.

Creality n’est pas la seule marque à être mise à l’honneur pendant ces promos de mars chez GeekBuying ! FOSSiBOT, Sclupfun, OneSport, Jimmy, Ridstar, etc. Jusqu’au 31 mars suivant, l’enseigne casse le prix de produits variés avec des réductions jusqu’à 70% en fonction des rayons.

