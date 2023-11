Vente flash Black Friday Welock : des prix imbattables sur les serrures intelligentes !

Découvrez dans cet article les meilleures offres Welock pour le Black Friday. L’enseigne profite en effet de l’occasion pour proposer ses serrures intelligentes au meilleur prix jamais proposé. On vous dit tout ci-dessous.

À l'occasion du Black Friday, Welock propose des réductions spectaculaires, offrant ses meilleurs tarifs de l'année sur une large gamme de produits. C'est l'opportunité parfaite pour acquérir des serrures intelligentes de haute qualité à des prix incroyablement bas. Ces offres concernent plusieurs de leurs produits les plus populaires, garantissant une sécurité et une technologie de pointe pour votre domicile ou votre entreprise.

Parmi les offres, on trouve notamment :

La serrure électronique à mot de passe Welock PCB41 à 104,30€ au lieu de 149€ (-44,70€, soit 30% de remise) avec le code promo BF30

La serrure électronique à empreinte digitale Welock Touch41 à 132,30€ au lieu de 189€ (-56,70€, soit 30% de remise) avec le code promo BF30

Une véritable aubaine pour tous ceux qui se préoccupent de la sécurité de leur domicile ou de leur bureau et recherchent des innovations dans le domaine.

Ce qu’il faut savoir sur les serrures intelligentes Welock PCB41 et Touch41

Le modèle PCB41 se distingue par sa polyvalence en matière d'options d'accès. Il permet le déverrouillage via un code PIN, une carte RFID, ou même par reconnaissance biométrique. Cette variété d'options offre une flexibilité sans pareil, permettant à l'utilisateur de choisir la méthode qui convient le mieux à ses besoins spécifiques. De plus, la possibilité de contrôler la serrure à distance via une application mobile est un atout majeur, offrant non seulement une commodité accrue mais aussi une surveillance en temps réel de l'état de la serrure.

En outre, le PCB41 est conçu pour être résistant et durable. Il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, garantissant une longue durée de vie et une résistance aux éléments extérieurs. Son installation est conçue pour être simple, s'adaptant à la plupart des portes standards sans nécessiter de modifications majeures, ce qui le rend adapté à un large éventail d'environnements, des résidences privées aux bureaux professionnels.

Découvrir la serrure Welock PCB41

De son côté, le modèle Touch41 se focalise sur la technologie biométrique, utilisant la reconnaissance d'empreintes digitales pour le verrouillage et le déverrouillage. Cette approche biométrique garantit une sécurité accrue, car elle s'appuie sur un identifiant unique et personnel. De plus, la Touch41 peut enregistrer plusieurs empreintes digitales, ce qui la rend idéale pour les environnements où plusieurs personnes nécessitent un accès.

En plus de son système biométrique, la Touch41 propose également un accès via un code PIN grâce à son clavier tactile. Cette double méthode d'accès assure que l'utilisateur a toujours une solution de secours en cas de problème avec la reconnaissance d'empreinte digitale. En termes de design, la Touch41 offre un look moderne et élégant, s'intégrant harmonieusement dans différents types d'intérieurs.

Découvrir la serrure Welock Touch41

Ces deux modèles de serrure Welock, PCB41 et Touch41, représentent des avancées significatives dans le domaine des serrures intelligentes. Ils allient technologie, sécurité, commodité et esthétique, offrant ainsi des solutions complètes pour la protection des domiciles et des entreprises. Leur facilité d'installation et leur adaptabilité les rendent accessibles à un large public, tandis que leurs caractéristiques techniques avancées répondent aux normes de sécurité les plus exigeantes.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Welock.