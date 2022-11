Grosse chute de prix sur l’aspirateur robot Midea M6 à moins de 200€ !

En ce moment chez Amazon, l’aspirateur robot Midea M6 Blanc est à moins de 200€. Retrouvez tous les détails de l’offre dans cet article.

Découvrir l’offre chez Amazon

Vous en avez marre de passer un temps fou à aspirer puis à nettoyer vos sols ? Vous souhaitez un logement toujours sain sans faire aucun effort ? Bonne nouvelle : on a trouvé un aspirateur robot Midea M6 à prix vraiment mini chez Amazon jusqu’au 28 novembre prochain !

En effet, en vous rendant sur le site de vente en ligne, vous pouvez profiter du Midea M6 pour seulement 199€, contre 289€ habituellement. En prime, avec cet aspirateur robot, vous pouvez remplacer votre ancien aspirateur, mais aussi votre serpillière grâce à son nettoyage humide performant. On vous en dit plus sur le Midea M6 ci-dessous.

Un aspirateur 2 en 1 qui aspire et nettoie tout, même les poils d’animaux et les tapis

Le Midea M6 va sans nul doute très vite devenir votre meilleur ami du quotidien. 2 en 1, il peut aspirer et laver, et ce, en même temps ou séparément. Il propose une boîte à poussière de 600ml et un réservoir d’eau de 250ml. Vous profitez ainsi d’une totale liberté pendant 1 semaine.

Il intègre aussi la navigation LiDAR pour une cartographie efficace et précise de votre logement. Il peut sauvegarder jusqu’à 3 cartes et peut donc même s’occuper d’une maison de plusieurs étages. Il propose également un nettoyage personnalisé et intelligent : vous pouvez en effet organiser le ménage du Midea M6 en fonction de vos horaires ou encore demander à votre aspirateur de passer plusieurs fois dans la même pièce si celle-ci est très sale. Il est aussi possible d’interdire des pièces à l’aspirateur, sans même avoir besoin d’un matériel spécial.

Très intelligent, il propose aussi la détection anti-chute, anti-collision et de la moquette. Il évite ainsi de tomber et de s’abîmer, mais peut également adapter sa puissance d’aspiration lorsqu’il se trouve sur une moquette ou sur un tapis.

Il est doté d’une puissance d’aspiration de 2000Pa. Il propose ainsi un nettoyage puissant, mais ce n’est pas tout ! Grâce à sa batterie très performante de 5200mAh, il propose une autonomie allant jusqu’à 110 minutes. Et lorsque sa batterie est faible, il va se recharger tout seul à sa base pour reprendre son nettoyage une fois la batterie pleine.

Enfin, difficile de parler du Midea M6 sans citer sa brosse spéciale pour les cheveux et ses 2 brosses latérales. Il est ainsi plus efficace que les aspirateurs robot avec une brosse à caoutchouc, mais aussi plus silencieux !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Midea.