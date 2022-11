Bon plan : l’Echo Dot 3 est affichée à moins de 18 € chez Amazon, vite !

L'Echo Dot de 3e génération est en promotion chez Amazon à l'occasion du Black Friday. Toujours en vente à 29,99 €, son prix bénéficie actuellement d'une réduction de 40%. Elle est ainsi proposée à seulement 17,99 €.

Sortie en 2018, l'Echo Dot 3 était vendue à 60 € mais on peut maintenant l'acquérir pour 29,99 €. Le Black Friday est l'occasion de faire le plein de bons plans. Durant cette période, l'enceinte connectée est à prix réduit chez Amazon. Le géant du e-commerce la propose ainsi à seulement 17,99 €.

L'Echo Dot de 3e génération est une enceinte connectée compacte commercialisée par Amazon. Son format nomade vous permet de la transporter facilement.

Dotée de la commande vocale, vous pouvez faire appel à l'assistant personnel Alexa pour contrôler l'ensemble de vos appareils compatibles. Avec son son riche, équilibré et puissant, vous pouvez utiliser l'enceinte connectée pour écouter de la musique en streaming sur Amazon Music, Apple Music, Spotify ou encore Deezer. À l'aide d'Alexa, vous pouvez aussi effectuer une recherche et obtenir des informations pratiques en temps réel, passer des appels et même envoyer des messages.

