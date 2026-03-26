Grosse chute de prix pour l’iphone 16 : le smartphone n’a jamais été aussi peu cher, vite !

Vous rêvez de vous offrir un iPhone récent, mais vous ne souhaitez pas mettre plus de 1000 € dans le dernier modèle haut de gamme de la marque à la pomme ? L’iPhone 16 est une excellente alternative. À la fois performant et endurant, ce smartphone est actuellement à prix cassé sur Certideal en reconditionné. Vous pouvez en effet vous l’offrir à 589,99 €. C’est une affaire !

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Les smartphones Apple figurent généralement parmi les plus chers du marché. Et pour cause, en plus de leur look premium, ce sont des modèles aux caractéristiques avancées qui vous donnent la possibilité de les utiliser plusieurs années sans perte de puissance. C’est le cas de l’iPhone 16 qui reste encore un smartphone haut de gamme performant en 2026.

Et bonne nouvelle, son prix est nettement moins cher sur Certideal. Pour rappel, l’iPhone 16 était en vente pour 969 euros à sa sortie. Aujourd’hui, vous pouvez vous l’offrir en reconditionné pour seulement 589,99 euros, soit une baisse de prix de presque 380 euros. Pour un smartphone Apple aussi récent et recherché, c’est une excellente offre à ne pas manquer.

Pourquoi choisir l’iPhone 16 ?

L’iPhone 16 tourne avec la puissante puce A18 qui est reconnue pour ses excellentes performances, mais aussi pour sa gestion optimisée de l’énergie qui permet à l’iPhone 16 d’avoir une belle autonomie de 22 heures.

En ce qui concerne l’écran, on retrouve la magnifique dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une résolution de 2556 x 1179 pixels. Les images sont fluides, lumineuses et colorées.

La partie photo n’est pas en reste puisque l’iPhone 16 est doté à l’arrière d’un capteur principal de 48 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP. À l’avant, le smartphone est quitté d’une caméra selfie de 12 MP.

Enfin, cet iPhone embarque un bouton physique pour contrôler l’appareil photo ainsi qu’un bouton d’action personnalisable à la place de l’interrupteur du mode silencieux vous offrir une utilisation plus optimale.

Certideal : la plateforme française spécialiste des iPhone reconditionnés

Certideal a réussi à devenir un acteur incontournable du reconditionné en proposant des smartphones récupérés directement chez les opérateurs et reconditionnés en France. Les iPhone sont scrupuleusement vérifiés et réparés par les experts directement en interne avant d’être proposés à la vente à prix attractif. La plateforme s’assure aussi que les batteries aient au moins 80% de leur capacité. Et si ce n’est pas le cas, elles sont changées pour vous assurer un fonctionnement optimal.

Grâce à la garantie 30/30, vous avez 30 jours pour changer d’avis et renvoyer le votre smartphone si finalement il ne vous convient pas. Et vous avez aussi 30 mois de garantie, ce qui vous assure un bon fonctionnement état de fonctionnement dans la durée.