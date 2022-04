Grosse chute de prix sur l’excellent casque sans fil Bose SoundLink II

Voici une belle offre à saisir concernant un casque sans fil de la marque Bose ! Au cours d'une vente flash, Amazon propose l'excellent Bose SoundLink II à moins de 127 euros grâce à une réduction de 45%.

De même que les souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 et MX Master, un casque sans fil signé Bose est victime d'une belle promotion chez Amazon à l'occasion des ventes flash de printemps.

Jusqu'au mercredi 13 avril 2022, le Bose SoundLink II disponible dans un coloris noir ou blanc est vendu par le célèbre site e-commerce au prix de 126,99 euros au lieu de 229,95 euros ; ce qui fait une remise immédiate de près de 103 euros de la part d'Amazon. Pour information, le casque vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite et au paiement en plusieurs fois sans frais, et possède une garantie de deux ans de la part du fabricant.

Le SoundLink II de Bose est un casque de type circum-aural qui diffuse un son profond et clair et qui intègre la technologie Bluetooth permettant une connectivité en toute simplicité et une synchronisation en toute transparence. Avec son arceau pliable, il est possible de le porter confortablement et de le transporter partout où vous allez. Fourni avec son étui compact assorti et doté de doux coussinets et d'un arceau profilé pour un port plus léger, le Bose SoundLink II est conçu avec des matériaux résistants aux chocs, en nylon renforcé à la fibre de verre et en acier inoxydable résistant à la corrosion. Concernant son autonomie, l'appareil assure une écoute jusqu'à 15 heures et une charge rapide de 15 min permet une utilisation d'au moins 2 heures, grâce à la batterie lithium-ion rechargeable. Le rechargement de la batterie est simplifié avec le câble USB fourni.