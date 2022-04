Souris Logitech : les modèles MX Anywhere 2 et MX Master sont à moins de 40 €

Envie de vous procurer une souris sans fil de la marque Logitech ? Pour ce début du mois d'avril 2022, Amazon vous donne la possibilité d'acquérir la MX Anywhere 2 ou la MX Master. Les deux modèles en question sont proposés à moins de 40 euros.

Jusqu'au mercredi 13 avril 2022, Amazon effectue ses ventes flash de printemps sur une pléiade de produits en promotion. Parmi ces produits, on retrouve des articles dans le domaine de l'informatique, comme des souris sans fil.

Au cours de ses ventes flash, il y a les modèles MX Anywhere 2 et MX Master de la marque Logitech qui sont en promotion. Vendues en temps normal aux prix respectifs de 79,99 euros et de 89,99 euros, les souris sans fil voient leurs tarifs diminuer à 32,99 euros et à 39,99 euros. Pour information, ces deux produits vendus et expédiés par Amazon sont éligibles à la livraison gratuite à domicile.

La Logitech MX Anywhere 2 est une souris sans fil qui se connecte très facilement à votre PC Windows ou Mac et la connexion avec ce dernier se fait grâce au mini-récepteur Unifying (inclus) ou directement via la technologie sans fil Bluetooth Smart. On retrouve aussi les fonctions de défilement ultra-rapide et par paliers. L'accessoire dispose d'une batterie avec recharge rapide qui offre une autonomie de 2 mois pour une charge complète de 2 heures seulement. Quant à la MX Master, elle a été conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés. Elle se caractérise par une forme parfaitement adaptée à la main et par des fonctionnalités avancées. La souris MX Master est équipée d'une roulette de précision qui passe automatiquement du mode de défilement par paliers au défilement ultra-rapide, mais également d'une roulette pour le pouce unique pour le défilement latéral, du capteur laser Darkfield pour un suivi infaillible (même sur le verre) et d'une batterie rechargeable d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 40 jours.