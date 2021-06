Grosse baisse de prix sur le Xiaomi Poco F3 grâce au Prime Day

L'excellent Poco F3 de Xiaomi bénéficie d'une réduction de 100 € à l'occasion du Prime Day 2021 sur Amazon. Ce smartphone milieu de gamme mise tout sur la performance, la qualité de l'écran et livre une bonne copie pour ce qui est de la partie photo.

Lancé en mars dernier au tarif de 399 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Poco F3 est un smartphone milieu de gamme. On y retrouve un SoC Snapdragon 870 qui est à peine moins performant que le Snapdragon 888 qui se trouve au cœur de la plupart des smartphones haut de gamme de 2021. Niveau performances, l'utilisateur n'a donc pas grand-chose à envier aux “top modèles” de cette année.

D'autant que la puce du Xiaomi Poco F3 est épaulé pas 8 Go de mémoire vive, de quoi assurer une fluidité à toute épreuve. Fluide, l'écran l'est aussi grâce à son taux de rafraichissement de 120 Hz. On est là en face d'un écran Super AMOLED signé Samsung et qui offre une définition Full HD+, une compatibilité HDRD10+ et une luminosité maximale de 1300 nits.

Vous avez donc un très bel écran pour le prix auquel le smartphone est vendu. Il en est de même pour les performances qui garantissent une expérience des plus agréables en jeux vidéo comme dans les situations d'usage les plus courantes du quotidien. La partie photo bénéficie elle aussi d'un traitement honorable. Le Poco F3 intègre ainsi trois capteurs composés d'un module principal (grand angle) de 48 mégapixels ( f/1.8, 1,2″), d'un module ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) et d'un capteur macro de 5 mégapixels pour les prises rapprochées.

Enfin, le Xiaomi Poco F3 dispose d'une batterie de 4520 mAh compatible avec une recharge rapide de 33W. Le constructeur promet une charge complète en moins d'une heure : 52 minutes pour être précis. Tous ses atouts pour un prix sous la barre des 300 €. Et c'est grâce aux bons plans disponibles dans le cadre de l'Amazon prime Day 2021.

