Grand jeu concours : gagner une télévision Xiaomi Mi TV 4S

Toute l'équipe de Phonandroid vous propose de gagner une télévision Xiaomi, la fameuse Mi TV 4S. Le concours est lancé, il est ouvert à toutes et à tous, et vous avez quelques jours pour y participer. Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire à notre newsletter. On vous explique tout ce qu'il y a savoir ici même.



Comment tenter de gagner la Mi TV 4S ?

Si vous souhaitez remporter la Mi TV 4S de Xiaomi (version 43” de diagonale), il vous faut simplement vous inscrire à notre newsletter. Remplissez simplement le petit cadre juste en dessous en indiquant votre adresse e-mail, et le tour est joué. C'est la seule démarche à effectuer et elle est bien entendu entièrement gratuite. Seuls les nouveaux abonnés à la newsletter de Phonandroid peuvent participer. Petite précision : il s'agit de notre exemplaire de test. Nous avons pris grand soin de ce modèle durant toute notre phase de test et l'appareil a été correctement rangé (il est neuf ou quasi neuf, pourrait-on dire).

Quand et comment aura lieu le tirage au sort ?

Le tirage au sort aura lieu mercredi 31 mars 2021 à midi. Le ou la gagnant(e) sera contacté(e) juste après le tirage au sort. Vous avez donc jusqu'au 30/03/2021 à 23h59 pour participer au concours. Après, il sera trop tard (mais vous pourrez toujours vous inscrire à la newsletter au-delà de cette date, bien au contraire, tout le monde est le bienvenu).

Qui peut participer au concours ?

Bien évidemment, les personnes de la rédaction et leurs proches n'ont absolument pas le droit de participer au concours, mais ça, elles le savent déjà. Sinon, le concours est réservé aux personnes ayant une adresse d'expédition en France métropolitaine. Le ou la gagnant(e) devra se manifester par mail dans les 15 jours qui suivront l'envoi du mail l'informant qu'il ou elle a gagné. En cas d'absence de réponse, un second participant sera tiré au sort.

Dernière petite précision : il n'y a qu'un exemplaire à gagner. Alors bonne chance à tous et à toutes et n'oubliez pas : l'important c'est de participer (enfin, quand on peut remporter la victoire, c'est encore mieux).