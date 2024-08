Surfshark VPN : plus de 80% de réduction pour protéger votre confidentialité en ligne

Vous souhaitez protéger votre navigation en ligne ? Surfshark VPN est une référence dans le domaine. À l’occasion de la rentrée, vous pouvez bénéficier de promotions importantes sur toutes les formules ainsi que 4 mois d’abonnement offerts.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C’est déjà la rentrée. Alors pour recommencer le travail dans les meilleures conditions possibles, nous vous conseillons de d’utiliser un VPN. Comme son nom l’indique, cet outil vous donne la possibilité de surfer en toute sécurité en passant par un réseau privé virtuel.

Surfshark VPN est l’un des fournisseurs les plus reconnus dans le monde en matière de cybersécurité. Bien plus qu’un simple VPN, il s’agit d’une solution complète pour vous protéger efficacement sur internet. Vous avez d’ailleurs le choix entre plusieurs abonnements pour déterminer exactement vos besoins et votre budget.

Avec la multiplication toujours plus inquiétante des menaces en ligne, il est primordial d’avoir les bonnes armes pour vous défendre, et ce, que voyez soyez un professionnel ou un particulier. Surfshark peut ainsi protéger votre confidentialité, mais aussi votre identité en ligne. Il peut également s’occuper de la protection de vos appareils et même supprimer vos données personnelles des bases de données présentes sur internet.

SURFSHARK VPN : PLUS DE 80% DE RÉDUCTION POUR LA RENTRÉE

Pour la rentrée, Surfshark VPN a mis en place des offres irrésistibles afin de vous équiper à prix réduit. Vous pouvez ainsi bénéficier d’une réduction qui va jusqu’à -86% sur les abonnements de 12 et 24 mois.

Grâce aux 4 mois offerts, les abonnements de 12 mois sont prolongés à 16 mois, et les abonnements de 24 mois passent à 28 mois. Vos mensualités sont considérablement diminuées et vous ne payez plus qu’un petit tarif ! Et bonne nouvelle, cette offre est valable sur les 3 formules, à savoir Surfshark Starter, Surfshark One et Surfshark One+.

Pour vous aider à y voir plus clair, voici les différentes offres :

1 mois 12 mois (+ 4 mois offerts) 24 mois (+ 4 mois offerts) Surfshark Starter 15,45€/mois 2,99€/mois, soit -81% 2,09€/mois, soit -81% Surfshark One 17,95€/mois 3,09€/mois, soit -83% 2,59€/mois, soit -81% Surfshark One+ 20,65€/mois 5,69€/mois, soit -72% 4,09€/mois, soit -81%

Ainsi, sur 24 mois, au lieu de payer votre formule Surfshark Starter 370,80 € HT ou 432,60 € sur 28 mois, vous ne payez que 58.52 € HT, soit 70,22 € TTC. Pour résumer, vous pouvez vous offrir Surfshark VPN dès 2,09€ HT (2,50€ TTC) par mois. C’est un excellent prix pour un VPN aussi efficace qui peut s’utiliser simultanément sur un nombre illimité d’appareils !

Tarif réduit mais grande efficacité, naviguez en toute sécurité avec ces 3 formules Surfshark VPN

Surfshark VPN applique actuellement de belles promotions sur ses abonnements 12 et 24 mois. En fonction de vos besoins en matière de fonctionnalités, vous pouvez profiter de ces impréssionnantes baisses de prix sur les formules Surfshark Starter, Surfshark One et Surfshark One+.

Grâce à sa facilité d’utilisation, Surfshark VPN vous assure une connexion sécurisée sur internet en toute simplicité. En chiffrant vos données personnelles et vos activités en ligne, vous évitez les risques lorsque vous utiliser un réseau Wi-Fi Public. Mais ça n’est pas tout !

Ce VPN vous offre une multitude de solutions pour naviguer sereinement. Surfshark VPN vous permet par exemple de bloquer les publicités et les pop-us intrusifs. Grâce à ces nombreux emplacements de serveurs, vous avez l’opportunité de vous géolocaliser dans 100 pays à travers le monde, ce qui vous donne la possibilité de profiter de contenus normalement inaccessibles là où vous êtes situé.

Enfin, en fonction de la formule choisie, vous pouvez protéger votre webcam et votre microphone contre les piratages, bénéficier d’un antivirus performant qui bloque les logiciels espions et malveillants, et profiter d’une équipe d’experts pour s’assurer de la suppression de vos informations sur les bases de données en ligne.