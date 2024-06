Les AirPods Pro 2 avec le boîtier de charge MagSafe sont à prix mini pour les soldes

Les soldes se poursuivent sur Amazon. Pour l’occasion, le géant du e-commerce a décidé de brader les écouteurs sans fil d’Apple. Vous pouvez donc vous offrir les AirPods 2 et les AirPods Pro 2 (USB-C) à un prix défiant toute concurrence. C’est un bon plan à ne pas manquer !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DES AIRPODS 2 À 99 € AU LIEU DE 149 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DES AIRPODS PRO 2 (MAGSAFE) À 229 € AU LIEU DE 279 €

Chaque été, les soldes vous offrent la possibilité de vous équiper moins cher. Les différents sites de e-commerces bradent ainsi le prix de nombreux produits du rayon high-tech. Vous cherchez de nouveaux écouteurs sans fil ? Amazon propose actuellement les AirPods Pro 2 avec le boîtier de charge MagSafe à seulement 229 €. Si votre budget est plus restreint, vous avez aussi les AirPods 2 à 99 €. Les soldes d’été durent jusqu’au 23 juillet mais les offres les plus intéressantes partent vite, alors n’attendez pas pour en profiter.

AirPods Pro 2 avec boitier de charge MagSafe : les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active d’Apple

Cette nouvelle génération d’AirPods Pro sortie il y a quelques mois marque un tournant pour la marque à la pomme. En effet, les AirPods Pro 2 avec le boitier de charge MagSafe embarquent la puissante puce H2 qui est également moins énergivore. Vous pouvez ainsi utiliser vos écouteurs plus longtemps puisqu’ils peuvent être utilisés durant 6 heures sans interruption. Le boitier de charge offre une autonomie supplémentaire de 24 heures.

Le rendu sonore est par ailleurs amélioré grâce à une réduction du bruit active deux fois plus efficace. Les AirPods Pro 2 tiennent compte de votre morphologie pour vous offrir une expérience la plus immersive possible. D’ailleurs, ils sont fournis avec quatre paires d'embouts en silicone de différentes tailles pour s’adapter au mieux à vos oreilles. Ces écouteurs sans fil sont aussi compatibles avec l’audio spatial et le suivi des mouvements de la tête. Enfin, les AirPods Pro 2 sont certifiés IPX4. Ils résistent donc aux éclaboussures d'eau et à la transpiration.