NordVPN casse ses prix avec 73% de réduction et 9 mois offerts !

Pour la rentrée, NordVPN propose des offres imbattables. Vous bénéficiez d’une réduction de 73% sur toutes les formules mais aussi de 9 mois d’abonnements VPN offerts. C’est le meilleur moment pour se protéger en ligne.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous utilisez tous les jours votre connexion internet pour accéder à vos e-mails, à vos sites préférés mais aussi à vos comptes bancaires, vos données médicales ou pour transmettre des photos personnels ? Malheureusement, il existe de plus en plus de risques de se faire pirater sa connexion. Face à ce danger qui peut toucher n’importe qui, il est important de se protéger efficacement. C’est ce que propose NordVPN.

Pour assurer votre protection, NordVPN propose tout une suite de solutions. Vous avez bien sûr accès à un VPN pour sécuriser votre connexion, mais ce n’est pas tout. Gestionnaire de mots de passe sécurisés, protection contre les logiciels malveillants, surveillance des fuites de données personnelles… Vous aurez tous les outils à disposition pour éviter le pire. Et si jamais cela ne suffisait pas, NordVPN vient d’ajouter à ses services une assurance cyber-risques. Ainsi, si vous êtes victime d’une arnaque en ligne, vous serez couvert jusqu’à 5000 euros de préjudice.

Vous l’aurez compris, en prenant NordVPN, vous pourrez utiliser internet en toute quiétude puisque vous aurez toutes les armes pour vous défendre en cas d’attaque.

OFFRES DE RENTRÉE NORDVPN : 73% DE RÉDUCTION ET 9 MOIS DE VPN GRATUITS

Assurer sa protection en ligne, c’est bien. Mais si cela vous coûte un bras, vous allez évidemment y réfléchir à deux fois. Heureusement, pour fêter la rentrée, NordVPN propose une réduction conséquente sur toutes ses formules ainsi qu’un total de 9 mois de VPN offerts. En effet, en souscrivant à l’une des formules, NordVPN vous offre automatiquement 3 mois d’abonnements. Et, en ce moment, vous avez 6 mois gratuits supplémentaires que vous pouvez utiliser vous-même ou bien vous pouvez en faire profiter un proche.

NordVPN propose trois abonnements avec différents niveaux de protection. L’abonnement Basique donne accès au VPN le plus avancé du marché. L’abonnement Avancé rajoute la protection web et contre les malwares, le bloqueur de pubs et le gestionnaire de mots de passes. Enfin, l’abonnement Ultime comprend tous les services disponibles dont 1 To de stockage en cloud sécurisé et l’assurance Cyber risques.

Voici les tarifs avec les offres promotionnelles pour les trois abonnements pour une durée de 2 ans :

NordVPN Basique à 3,09€/mois dont 3 mois gratuits (-73%) + 6 mois offerts

à 3,09€/mois dont 3 mois gratuits (-73%) + 6 mois offerts NordVPN Avancé à 3,99€/mois dont 3 mois gratuits (-73%) + 6 mois offerts

à 3,99€/mois dont 3 mois gratuits (-73%) + 6 mois offerts NordVPN Ultime à 6,49€/mois dont 3 mois gratuits (-73%) + 6 mois offerts

Pour bénéficier des 6 mois offerts supplémentaires, vous allez recevoir un code d’activation par e-mail dans les 24 heures suivant votre souscription si vous répondez aux critères d'éligibilité.

Ce code devra être activé au plus tard le 11 décembre 2024 à cette adresse. Il pourra rallonger votre abonnement mais vous pouvez tout aussi bien l’offrir à un proche pour qu’il bénéficie pendant 6 mois de la formule à laquelle vous avez souscrit.

JUSQU'À 5000 € REMBOURSÉS EN CAS D’ARNAQUE EN LIGNE.

NordVPN propose depuis peu une assurance Cyber risques si vous vous abonnez à la formule Ultime. Cette offre inédite vous couvre en cas d’arnaques ou en cas d’achats en ligne frauduleux dans la limite de 5000 euros.

Pour rappel, NordVPN est l'un des meilleurs services de VPN du marché avec près de 7000 serveurs dans 111 pays, des vitesses de connexion ultra-rapides, un chiffrement AES-256… En plus, avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu’à 10 appareils simultanément.