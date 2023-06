Google vous demandera bientôt le temps qu’il fait, voici pourquoi

Alors que Google Météo doit prochainement adopter le design Material You, la firme de Mountain View compte également s'appuyer sur l'aide des utilisateurs pour améliorer les prédictions météo de son application.

Depuis le lancement d'Android 12 en 2021 et l'introduction du nouveau design Material You, Google a fait en sorte d'intégrer progressivement cette nouvelle interface à l'ensemble de ses produits et services.

C'est encore loin d'être le cas, mais Google Phone l'a reçu, tout comme Gmail, Chrome, Contacts, Calendrier ou plus récemment Android Auto. De son côté, Google Météo n'a pas encore migré sous Material You. Mais la chose est dans les tuyaux, comme l'ont rapporté nos confrères du site 9T05Google.

Google Météo bientôt sous Material You

En effet, l'entreprise américaine travaille actuellement sur une nouvelle version du widget météo disponible sur les Pixel 7. A l'heure actuelle, l'interface de Google Météo se présente de la sorte : la fameuse petite grenouille (à la plage, sous la pluie, etc.), la température ressentie et réelle, et trois onglets permettant d'obtenir diverses informations pour le jour même, pour demain ou pour les dix prochains jours.

Via la nouvelle version, on retrouvera ces onglets dans une seule et même fenêtre, la température et la météo du jour étant affichées en haut, celles des heures à venir dans un cadre un peu plus bas, tandis que les prédictions pour les 10 prochains jours occuperont le bas de l'écran.

Google veut l'aider des utilisateurs pour améliorer les prédictions météo

Vous l'aurez compris, l'idée est donc de regrouper l'ensemble des informations au même endroit. Mais ce n'est pas le seul ajout prévu sur Google Météo. Toujours selon 9To5Google, Google compte faire appel aux utilisateurs pour améliorer les résultats de son service météo.

Pour ce faire, la compagnie américaine compte demander aux utilisateurs de Google Search le temps qu'il fait chez eux actuellement. A vous de répondre simplement oui ou non, dans le but “de fournir un retour d'information sur le temps qu'il fait à l'endroit où vous vous trouvez” comme le précise la firme. D'après l'entreprise, ces différents retours lui permettront de “contrôler la qualité des résultats météorologiques et à mettre à jour les données”. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand Google mettra en place ce travail collaboratif en faveur de ses services météo.