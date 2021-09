Android 12 : Google Phone se dote du design Material You quelques jours avant le lancement

Google continue de déployer Material You au sein de ses applications. Après Gmail, Chrome ou encore Contacts, c’est désormais au tour de Phone de s’habiller de design plus doux et arrondi qui arrive avec Android 12. Tous les utilisateurs de la bêta n’y ont pas encore droit, mais cela ne saurait tarder.

La bêta d’Android 12 touche à sa fin. Il y a quelques jours, Google a déployé la dernière version avant que le système d’exploitation débarque officiellement sur les smartphones des utilisateurs. Et cela se ressent : à ce stade, les changements sont mineurs, il s’agit avant tout d’améliorer la stabilité de l’OS. Malgré tout, les updates continuent d’arriver et la dernière en date concerne Google Phone.

Parmi les grandes nouveautés, on retrouve Material You, une nouvelle interface qui rajeunit grandement les traits d’Android 12. Coins plus arrondis, nouvelles couleurs, possibilités de personnalisation… C’est un tout nouvel habillage dont se dote le système d’exploitation, ainsi que les applications Google. En effet, depuis quelques mois, plusieurs d’entre elles arborent un nouveau design inspiré de l’interface. Après Calendar, Gmail, Chrome ou encore Contacts, c’est désormais au tour de Phone.

Google Phone se revêtit de la couche Material You

C’est le membre de Reddit u/zachb1818 qui a découvert le nouveau design de l’application et qui a partagé les premières captures d’écrans. Rien de bien transcendant, mais quelques changements qui font tout de même plaisir au regard. Les boutons flottants en bas à droite, notamment, sont adoucis avec des coins arrondis. Les couleurs se rapprochent également du pastel. En revanche, l’utilisateur précise que ces dernières ne s’adaptent pas encore au thème défini, même s’il note que cela pourrait arriver dans une mise à jour future.

Google Phone à la sauce Material You est disponible dans la version 70 de l’application. Néanmoins, tous les utilisateurs n’y ont pas droit dès aujourd’hui. Tous les smartphones n’affichent pas encore la nouvelle interface, mais il ne s’agit probablement que d’une question de temps. Le déploiement officiel d’Android 12 est prévu pour le 4 octobre prochain, et il est fort probable que tout le monde bénéficie de la mise à jour d’ici là.

