Google Chrome va permettre le partage de mots de passe entre utilisateurs, bonne ou mauvaise idée ?

Un membre de Twitter a partagé une capture vidéo nous montrant la nouvelle interface du gestionnaire de mots de passe de Chrome. On y voit que la firme de Mountain View envisage de nous laisser partager nos identifiants en un seul clic.

Le très prolifique leaker Leopeva64 a partagé une capture d’écran sur Twitter qui nous révèle les plans de Google concernant le navigateur Chrome. Si l’on en croit le fichier partagé sur les réseaux, la compagnie serait en train de tester une fonctionnalité de partage inédite dans le gestionnaire de mots de passe.

Google ne cesse pas d’apporter des améliorations à l’un de ses produits vedettes, Chrome. Il y a moins d’une semaine, le navigateur gagnait la possibilité de faire des captures d’écran en mode privée, et en décembre 2022, il se rendait compatible avec les passkeys, la technologie biométrique vouée à remplacer les traditionnels identifiants. Est-ce pour cela que Google soigne tout particulièrement l’interface du gestionnaire de mots de passe ?

Chrome va proposer le partage de mots de passe depuis un gestionnaire dédié

Dans la page du gestionnaire de mots de passe de Chrome, Leopova64 a remarqué l’apparition d’un nouveau bouton « Partager » (Share), tout en bas à droite de la fenêtre d’édition. Celui-ci n’est apparemment pas actif, mais il n’y a aucun doute quant à son utilité. Selon Android Headlines, cette fonctionnalité est dans les tuyaux depuis plus d’un an, et l’entreprise est probablement en train d’évaluer les « risques pour la vie privée » qui y sont associés.

On n’ose en effet imaginer ce qui arriverait si des cybercriminels parvenaient, par un moyen ou par un autre, à mettre la main sur les mots de passe partagés depuis Chrome. Le navigateur de Google est le plus utilisé au monde, avec plus de 66 % de parts de marché. Cette position de leader fait de ses utilisateurs des cibles toutes désignées pour les cybercriminels de tout poil. Cela tombe bien pour eux, Chrome est de loin le navigateur Internet avec le plus de failles de sécurité.