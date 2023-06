WhatsApp teste l’envoi de vidéos en HD pour partager ses souvenirs en qualité maximale

L’heure est décidément à la HD chez WhatsApp. Après la possibilité d’envoyer ses photos en haute qualité, c’est désormais au tour des vidéos de pouvoir être partagées dans leur qualité optimale, faisant nécessairement grossir la taille du fichier. Toutefois, l’envoi final recevra tout de même un brin de compression pour limiter la casse.

WhatsApp est constamment en train de tester de nouvelles fonctionnalités, que ses utilisateurs peuvent apercevoir en avant-première dans ses diverses bêtas. Début juin, l’application a notamment ajouté la possibilité d’envoyer ses photos en HD. En effet, pour préserver l’enveloppe de données mobiles des utilisateurs et pour accélérer le processus, la messagerie applique traditionnellement une certaine dose de compression aux médias partagés au sein d’une conversation.

Au déploiement de cette bêta, l’option ne concernait que les images. On s’attendait naturellement à la voir apparaître du côté des vidéos, ce qui est désormais chose faite. Avec la version v2.23.14.10 de WhatsApp sur Android, certains utilisateurs ont remarqué que l’application leur laisse désormais la possibilité de choisir la qualité de la vidéo avant de l’envoyer à leur destinataire. L’application affiche même le poids final du fichier après transfert.

WhatsApp va permettre d’envoyer des vidéos en meilleure qualité

Ainsi, lorsque vous vous apprêtez à envoyer une vidéo à un proche, l’application affiche un bouton HD. En appuyant dessus, celle-ci vous laisse le choix entre la « qualité standard » et la qualité HD. Pour rappel, WhatsApp permet actuellement des vidéos de 16 Mo maximum, ce qui, à l’heure où les smartphones sont de plus en plus nombreux à pouvoir filmer en 4K, commence sérieusement à devenir limitant.

Il faudra toutefois se souvenir d’ouvrir cette petite pop-up si l’on souhaite envoyer sa vidéo en qualité maximale, puisque la configuration standard restera celle choisie par défaut par WhatsApp. Comme le note d’ailleurs le site WABetaInfo, qui a repéré la nouvelle fonctionnalité, les vidéos subiront malgré tout une faible dose de compression même en sélectionnant l’option HD.

Pour l’heure, il se peut que même si vous possédez la dernière bêta de WhatsApp, la fonctionnalité ne soit pas encore disponible sur votre smartphone. Cela devrait être le cas d’ici les prochaines semaines, avant un déploiement que l’on espère prochain pour le grand public.

Source : WABetaInfo