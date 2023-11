Google va mettre les applications en avant dans Google TV, l’interface de l’OS va bientôt changer

Google demande désormais aux développeurs pour Android TV et Google TV de respecter certaines conditions s’ils veulent que leurs applications apparaissent en bonne place sur les écrans des utilisateurs.

Dans l’univers des télévisions connectées, Android TV et Google TV sont les applications qui occupent le haut du pavé. La première est basée sur Android, le système d’exploitation pour smartphones, tablettes, et autres objets intelligents, tandis que l’autre propose une interface utilisateur plus ergonomique avec des recommandations personnalisées. Google a pour ambition de remplacer Android TV par Google TV, et un billet de blog publié hier nous donne une meilleure idée des évolutions auxquelles s’attendre.

La compagnie annonce : « dès le début 2024, les applications de l’onglet Pour vous de Google TV seront affichées dans un format circulaire afin de mieux utiliser l’espace […] Les développeurs devront commencer à les fournir pour s’assurer que leur application s’affiche parfaitement dans ce nouveau format ». Les programmeurs devront de ce fait inclure une icône d’application au format bien spécifique dans le package logiciel envoyé à Google pour donner toutes les chances à leurs apps d’être découvertes.

Google impose un nouveau format d’icônes aux développeurs d’applications Google TV

La firme de Mountain View l’admet, Android TV est devenu une véritable machine à gaz. « Avec plus de 10 000 applications sur Android TV OS, il peut être difficile de choisir ses préférées. C’est pourquoi nous facilitons la recherche d’applications pour les utilisateurs de Google TV en créant plus d’espace avec des icônes rondes distinctives sur la ligne Vos applications ».

Google aimerait que la transition vers Google TV se fasse en douceur, mais de nombreux développeurs ne respectent pas les instructions données par la compagnie. Trop d’icônes ne respectent pas le format 1:1, ou la taille minimale exigée pour un affichage correct sur Google TV. S’ils ne respectent pas ces conditions, leur application n’aura aucune chance d’apparaître sur les écrans dans un avenir très proche.