Google Photos se transforme en outil de productivité génial grâce à l’Intelligence Artificielle

Google Photos va se rendre encore plus utile grâce à une nouvelle fonctionnalité qui plaira aux fondus de productivité.

Depuis sa création en 2025, Google Photos est passé de simple service de stockage de photos et de vidéos à véritable gestionnaire de bibliothèques d’images et logiciel de retouche aux fonctionnalités toujours plus nombreuses et puissantes. Personne pourtant n’aurait jusqu’à maintenant à qualifier le service d’outil de productivité. Le développeur AssembleDebug a découvert que Google Photos v.6.61 sur Android intègre une fonctionnalité permettant de régler des « Rappels » (Reminders) en fonction de la photo qui apparaît à l’écran.

Google Photos propose déjà plusieurs outils permettant d’analyser l’image à travers Google Lens ou encore de copier le texte qui apparaît sur une photo. La nouvelle fonctionnalité de « Rappel » permettra de définir une alarme ou un mémo aussitôt que l’IA de Google Photos détermine que l’image affiche des informations importantes. D’après AssembleDebug, « vous verrez l'option “Définir un rappel” dans la liste de puces en bas de l’écran. En tapant dessus, une feuille apparaîtra dans laquelle vous pourrez définir le titre du rappel, sélectionner le calendrier/compte dans lequel vous souhaitez l’enregistrer, sélectionner la date de début et de fin, et enfin insérer automatiquement le lien de la photo dans le champ de texte ».

Google Photos va se transformer en assistant au quotidien qui vous rappellera les factures à payer

Google Photos se transforme petit à petit en outil de productivité. En effet, la fonctionnalité de Rappel ne s’activera que sur les documents importants, contenant des sommes, des dates, des codes (WiFi ou autres), ou plus simplement la liste de courses. De l’avis d’Assemble Debug, c’est bel et bien l’IA qui est aux commandes et décide s’il faut activer la fonctionnalité et afficher l’option.

Toujours d’après le leaker, la fonctionnalité de mémos de Google Photos ne devrait pas tarder à être accessible au grand public. Dans ses tests, il a constaté qu’après avoir créé un rappel, ce dernier apparaît immédiatement dans Google Agenda. Toute l’infrastructure semble donc être en place pour que nous puissions profiter très bientôt de cet outil extrêmement utile.