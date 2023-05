Google TV : un nouveau mode supprime les suggestions personnalisées

L’interface de Google TV évolue. Un nouveau mode est désormais accessible avec la version 6.0.16 du lanceur de l’interface pour télévision connectée. Ce mode supprime les suggestions personnalisées et se concentre sur les applications installées. L’accès au moteur de recherche et à Assistant disparaissent également, ne laissant que les applications installées et quelques publicités.

Google a beaucoup travaillé ces derniers mois sur la déclinaison d’Android dédiée au Chromecast, aux télévisions connectées et décodeurs numériques. Nous rapportions par exemple il y a un mois dans nos colonnes l’arrivée de 800 chaines entièrement gratuites pour les utilisateurs. Les contenus sont financés par la publicité qui s’affiche pendant le visionnage. Même si elle ne présente pas de contenus aussi populaires que sur Netflix, Disney+ ou Apple TV+, ces chaînes ont le méritent d’apporter des programmes supplémentaires à ceux qui ne veulent pas payer un abonnement.

Le contenu n’est pas le seul élément de Google TV sur lequel travaille la firme. Il y a également l’organisation de ce contenu dans l’interface. Si l’accès à toutes les applications, notamment au Play Store, n’est pas encore optimal, Google a largement amélioré l’organisation des différentes rubriques pour que chaque utilisateur puisse retrouver ses programmes préférés. Cela a d’ailleurs été accompagné de l’arrivée des suggestions personnalisées, lesquelles sont ni plus ni moins que des publicités. Heureusement, elles sont nourries par les préférences de l’utilisateur pour les rendre utiles.

Une interface sans suggestion personnalisée dans Google TV

L’interface est donc de plus en plus capable de mettre en avant des contenus. Et cela ne plait pas forcément à tout le monde. Notamment à ceux qui préfèreraient un peu de discrétion envers les autres membres de la famille. Google a donc poussé une mise à jour du lanceur de Google TV qui inclut un mode appelé « Apps uniquement » (ou Apps Only Mode en version originale). Ce mode se distingue de l’interface par défaut de trois façons. Le bouton Assistant est supprimé, ainsi que l’accès à Google Search. Le but, dans les deux cas, est d’éviter de dévoiler l’historique des recherches.

Dernière modification, les suggestions personnalisées sont supprimées. Bien sûr, l’espace où elles apparaissaient n’est pas vide. Les suggestions sont remplacées par des publicités qui n’utilisent pas le profil de l’utilisateur. Il s’agit donc d’une alternative à un mode « invité » pour ceux qui partagent leur télévision avec d’autres personnes. Pour activer ce mode, il faut d’abord mettre à jour le lanceur d’applications de Google TV. La version incluant le mode est numérotée 6.0.16. Ensuite, vous devez activer le mode en vous rendant dans le menu « paramètres », puis « gestion du compte ». Cliquez sur votre profil et activez alors le mode « Apps uniquement ».

