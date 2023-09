Les Chromecast avec Google TV permettent de streamer vos jeux PS5 (et c’est franchement une bonne nouvelle)

Bonne nouvelle pour les possesseurs de PS5 et de Chromecast sous Google TV. En effet et grâce à la dernière mise à jour logiciel de la console, la fonctionnalité PS Remote Play est maintenant disponible sur un plus grand nombre d'appareils, dont les derniers Chromecast.

Comme vous le savez peut-être, Sony a publié ce mercredi 13 septembre 2023 une mise à jour logiciel majeure de la PS5. Ce patch apporte de nombreuses améliorations, comme de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité (utilisation d'une seconde manette DualSense pour l'assistance), la possibilité d'activer le retour haptique de la manette sur l'interface système ou encore la prise en charge d'un plus grand nombre d'appareils audio compatibles Dolby Atmos.

Cette mise à jour augmente également la capacité maximale de stockage des SSD M.2 utilisés pour étendre l'espace de stockage de votre console. Auparavant limité à 4 To, il est dorénavant possible d'opter pour un SSD de 8 To pour les plus gourmands.

Les Chromecast avec Google TV deviennent compatibles avec le PS Remote Play

Mais ce n'est pas tout. Avec cette MAJ logiciel, Sony élargit aussi la prise en charge de l'application PS Remote Play à un plus grand nombre d'appareils Android. Pour rappel, cette technologie permet de streamer directement l'interface et les jeux de votre PS5 via une connexion Wi-Fi sur votre smartphone/tablette Android, sur votre PC ou encore sur votre Mac. On retrouvera ce même système sur le PlayStation Portal, le futur périphérique de lecture à distance de la PS5.

D'après les dires du constructeur, ce patch étend la compatibilité du PS Remote Play à tous les appareils fonctionnant sous Android TV OS 12 ou plus récent. Dans les faits, cela concerne donc une foule de produits, mais pour l'heure, seulement deux sont officiellement pris en charge :

la TV Bravia XR A95L de Sony

le Chromecast avec Google TV (4K)

Vous l'aurez compris, grâce à cette mise à jour, les propriétaires de Chromescast avec Google TV (4K) peuvent dès maintenant diffuser les jeux de leur PS5 sur un réseau local. De quoi offrir plus de souplesse aux joueurs qui doivent par exemple libérer la TV du salon. N'oubliez pas qu'il faudra toutefois coupler sa DualSense au Chromecast pour que cela fonctionne.