Android TV : l’application Google Play Films et TV disparaît, que deviennent vos films ?

Google fait le ménage dans ses applications et supprime Play Films et TV de son catalogue sur les téléviseurs connectés. Si vous l'utilisiez encore, vos films vont devoir déménager.

Google aime créer des applications, qui parfois font sensiblement les mêmes choses, puis les fusionner avec une autre, les renommer, les supprimer… Et des fois, il laisse vivre des services dont tout le monde ou presque a oublié l'existence, avant de s'en souvenir et d'alerter sur sa disparition prochaine. Si vous êtes un utilisateur d'Android TV, vous avez peut-être reçu un mail vous prévenant que le 5 octobre prochain, l'appli Google Play Films et TV va fermer.

Normalement, vous avez haussé un sourcil en réalisant que oui, le service existait encore. L'application a pourtant été supprimée de nombreuses télévisions connectées en 2021, et sur mobile, elle a laissé sa place à Google TV l'an dernier. Cette dernière est celle que la firme veut pousser puisqu'elle reçoit régulièrement des mises à jour, comme un mode qui supprime les suggestions personnalisées. Mais si vous utilisiez encore Google Play Films et TV, voici ce que vont devenir vos titres.

Google Play Films et TV tire sa révérence sur téléviseurs, mais vos titres sont à l'abri

Après le 5 octobre, il restera 3 plate-formes pour acheter des contenus sur votre TV connectée : YouTube, Android TV et Google TV. Les achats que vous avez effectué sur l'ancienne application seront accessibles dans celles-ci. Cependant, on ne sait pas ce qu'ils deviendront si vous habitez dans un pays où elles n'ont pas les mêmes droits et licences, c'est-à-dire en dehors des États-Unis, de l'Europe continentale et du Royaume-Uni.

Il semble que Google souhaite recentrer ses ressources sur les produits qu'il développe activement à l'heure actuelle. Les utilisateurs seront également moins confus devant la multitude de magasins dans lesquels il est possible de se procurer des films et des séries. Car si on regarde bien, c'est un peu comme avoir plusieurs magasins identiques qui vendent la même chose aux mêmes clients. C'est normal quand les enseignes sont concurrentes, beaucoup moins quand elles ont le même propriétaire.

Source : TechRadar