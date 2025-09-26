Android 16 : Google va bientôt corriger l’un des gros défauts du design Material 3 Expressive

L’interface d’Android 16 a été complètement bouleversée avec le déploiement de Material 3 Expressive. Si cette refonte majeure de l’OS de Google est plutôt bien accueillie, certains utilisateurs rencontrent des problèmes de lisibilité que Google pourrait bientôt corriger.

Le design Material 3 Expressive est arrivé par le biais d’une mise à jour le 3 septembre dernier, mais s’était dévoilé peu à peu dans les différentes applications Google, que ce soit Docs, Messages ou encore Localiser. Cette refonte majeure a bouleversé l’interface d’Android 16 et si la majorité des utilisateurs semblent l’apprécier, ce nouveau design n’est pas exempt de critiques, au premier rang desquelles la lisibilité.

Material 3 Expressive recourt à de nombreux effets de flou en arrière-plan : s’ils sont visuellement attractifs et ne nuisent pas à la visibilité du texte pour la plupart des utilisateurs, cette baisse de contraste engendre pour certains d’entre eux des problèmes d’accessibilité. Mais Google pourrait bientôt y remédier grâce à un nouveau réglage.

Ce nouveau réglage Android permet de réduire les effets de flou du design Material 3 Expressive

La vice-présidente de la gestion produit et de l’expérience utilisateur sur Android, Mindy Brooks, avait indiqué à nos confrères d’Android Authority le mois dernier qu’un paramètre pour réduire les effets de flou de Material 3 Expressive serait déployé dans « un futur proche » sans donner plus de détails.

Nos confrères ont découvert un nouveau bouton intitulé Réduire les effets de flou dans la dernière version Android Canary 2509. Une fois activé, ce paramètre situé dans Paramètres > Accessibilité > Couleur et mouvement « rend les arrière-plans et panneaux plus faciles à voir » à l’échelle du système, c’est-à-dire partout : dans le tiroir des applications, la barre de notifications, le panneau des réglages rapides ou encore dans le menu des applications récentes.

Il se substitue en réalité à une option qui était réservée aux développeurs (et qui a disparu dans la dernière version Canary) : il n’ajoute donc pas de nouvelle fonctionnalité, mais il sera beaucoup plus simple à trouver et activer pour les utilisateurs une fois qu’il sera déployé.

Bien qu’il soit déjà accessible dans la version développeur d’Android, on ignore quand il sera déployé dans les versions bêta et stable. Nos confrères ont repéré du code lié à ce réglage dans la version Android 16 QPR2 Beta 2 et ont pu l’activer manuellement, mais rien ne garantit que Google l’intégrera à la version stable prévue pour décembre. La 3e bêta de QPR2 devrait nous en apprendre davantage.