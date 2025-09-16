Ce défaut inquiétant frappe de plus en plus de smartphones Pixel de Google, la situation dérape

Plusieurs smartphones de la gamme Pixel rencontrent un problème matériel qui inquiète de plus en plus d’utilisateurs. Des batteries se déforment avec le temps et provoquent des dégâts visibles. La liste des modèles concernés continue de s’allonger.

Les plaintes concernant les smartphones Pixel ne datent pas d’hier. Il y a quelques mois, plusieurs utilisateurs du Pixel 7a signalaient des batteries qui gonflaient anormalement, parfois au point de faire sauter l’écran. Google avait mis en place un programme de remplacement pour certains modèles, avec parfois des compensations financières.

Plus récemment, on rapportait une nouvelle vague de témoignages concernant des problèmes de batterie sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Deux ans après leur sortie, ces appareils sont touchés par des problèmes similaires. Certains utilisateurs évoquent des arrêts brutaux, un décollement de la coque ou de la vitre, et dans certains cas, un smartphone devenu inutilisable.

Les Pixel 4a, 6a, 7a, 7 et 7 Pro sont touchés par des gonflements de batterie inquiétants

Le phénomène semble s’étendre. Désormais, d’autres modèles sont évoqués dans les signalements, comme les Pixel 4a et Pixel 6a. Les effets sont souvent identiques : batterie gonflée, écran qui se soulève, et coque qui se déforme. Selon Android Authority, ces incidents sont plus fréquents que ce que l’on pensait, et ne peuvent plus être considérés comme des cas isolés. Il ne s’agirait donc pas d’un défaut limité à une série ou à un modèle en particulier.

Pour les utilisateurs concernés, la gestion du problème reste compliquée. Certains ont pu obtenir une réparation gratuite ou un remplacement, mais ce n’est pas systématique. D’autres ont été contraints d’avancer les frais, parfois sans remboursement immédiat. Les conditions varient selon les cas, ce qui entretient un sentiment d’injustice. On avait déjà constaté cette différence de traitement avec les premiers témoignages sur les Pixel 7.

Malgré l’accumulation des cas et les réactions en ligne, Google ne semble pas vouloir reconnaître l’existence d’un problème généralisé. Les messages d’alerte se multiplient, notamment sur les forums officiels, mais sans réponse claire. Les utilisateurs attendent des mesures concrètes, voire une prise en charge globale. En l’absence d’annonce, la pression monte autour du constructeur. D’autant que plusieurs incidents concernent des smartphones récents encore sous garantie. Si la situation continue d’évoluer, il pourrait devenir difficile pour la marque d’ignorer le sujet plus longtemps.