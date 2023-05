Oubliez la 8K, cette TV 16K chinoise de 110 pouces utilise 132 millions de pixels

Les services de streaming et les fabricants de téléviseurs avancent lentement vers un avenir en 8K, mais la société chinoise BOE spécialisée dans les écrans vient de présenter une TV 16K, avec pas moins de 132 millions de pixels.

À l’occasion de la conférence Society for Information Displays (SID) 2023 qui se tient actuellement à Los Angeles, le chinois BOE vient de présenter un écran LCD 16K de 110 pouces. La dalle offre donc une définition de 15 360 x 8 640 pixels, soit un total de 132 710 400 pixels (160 pixels par pouce). C’est donc beaucoup plus que les 33,2 millions de pixels de la 8K, et 16 fois plus que les 8,3 millions de pixels que la 4K.

D’après les visiteurs du salon qui ont partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, il est impossible de distinguer les pixels à l’œil nu, même en s’approchant à quelques centimètres de la télévision. Cependant, malgré une telle prouesse technologique, le reste de la fiche technique va probablement en décourager plus d’un de sauter le pas.

Quelles caractéristiques techniques pour cette télévision 16K ?

Certains aspects de la fiche technique de la TV sont pour le moins décevants. L'écran 16K de BOE offre une luminosité maximale de seulement 400 nits. On connait de nombreuses télévisions LCD qui dépassent aujourd’hui les 2000 nits en pic, dont notamment la Samsung QN95B Neo QLED, qui atteint, elle, les 2900 nits. Si les pixels sont bien plus nombreux sur l’écran de BOE, ceux-ci sont tous bien moins lumineux.

On a également droit à un rapport de contraste de 1.200:1, ce qui est la norme pour un panneau IPS, mais nous attendions plutôt un écran OLED. La fréquence de rafraichissement ne s’élève aussi qu’à 60 Hz, ce qui ne rend l’écran pas adapté à du gaming.

D’ailleurs, aucune carte graphique ne prend actuellement en charge la définition 16K. Celle qui s'en rapproche le plus est l'AMD Radeon Pro W7900, qui vient de sortir et qui est la première de son genre à prendre en charge DisplayPort 2.1, une nouvelle norme qui permet d'atteindre une définition 16K, mais qui a été rétrogradée à « seulement » 12K par AMD, probablement pour des raisons de performances.

On rappelle que BOE n’entend évidemment pas imposer une telle télévision chez les consommateurs, puisqu’une telle définition n’a pour l’instant aucun intérêt pour les particuliers. Il s’agit pour l’instant simplement d’une prouesse technologique qui montre ce dont l’industrie est capable, et qui pourrait être utilisée bientôt par certains annonceurs sur des écrans gigantesques. Déjà en 2019, Sony dévoilait une TV 16K plus longue qu’un bus.